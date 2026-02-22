https://ria.ru/20260222/voleybol-2076128723.html
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче ЧР
Волейболистки московского "Динамо" проиграли петербургской "Ленинградке" в матче 24-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
волейбол
спорт
динамо (москва)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
Волейбол, Спорт, Динамо (Москва), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче 24-го тура ЧР