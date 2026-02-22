Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:40 22.02.2026 (обновлено: 21:07 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/voleybol-2076128723.html
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче ЧР
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче ЧР
Волейболистки московского "Динамо" проиграли петербургской "Ленинградке" в матче 24-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T20:40:00+03:00
2026-02-22T21:07:00+03:00
волейбол
спорт
динамо (москва)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604130892_0:71:2006:1199_1920x0_80_0_0_0abd038ed84660cd7213d2ebb1f9638c.jpg
https://ria.ru/20260221/volejbol-2076027813.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604130892_156:0:1849:1270_1920x0_80_0_0_305ae57512482587b4549719709e61cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, динамо (москва), ленинградка (санкт-петербург, ж)
Волейбол, Спорт, Динамо (Москва), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)
Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче ЧР

Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Ленинградке" в матче 24-го тура ЧР

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" проиграли петербургской "Ленинградке" в матче 24-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяек со счетом 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
22 февраля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Ленинградка
3 : 225:1921:2522:2525:1215:9
Динамо Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московское "Динамо" (15 побед, 9 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице, "Ленинградка" (15 побед, 9 поражений) идет на пятой позиции.

Результаты других матчей:

Волейболистки калининградского Локомотива - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
21 февраля, 23:23
 
ВолейболСпортДинамо (Москва)Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала