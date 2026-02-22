https://ria.ru/20260222/voleybol-2076122383.html
Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге
Волейболисты петербургского "Зенита" на выезде проиграли казанскому "Зениту" в матче 26-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
