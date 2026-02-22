Рейтинг@Mail.ru
Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:45 22.02.2026 (обновлено: 21:04 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/voleybol-2076122383.html
Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге
Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге
Волейболисты петербургского "Зенита" на выезде проиграли казанскому "Зениту" в матче 26-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T19:45:00+03:00
2026-02-22T21:04:00+03:00
волейбол
спорт
зенит (санкт-петербург)
зенит-казань (казань)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
https://ria.ru/20260222/voleybol-2076113453.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зенит (санкт-петербург), зенит-казань (казань)
Волейбол, Спорт, Зенит (Санкт-Петербург), Зенит-Казань (Казань)
Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге

Волейболисты петербургского "Зенита" уступили казанскому "Зениту"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" на выезде проиграли казанскому "Зениту" в матче 26-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3-0 (25:14, 26:24, 25:23) в пользу хозяев.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
22 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Зенит-Казань
3 : 025:1426:2425:23
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
Петербургский "Зенит" прервал свою 12-матчевую победную серию в Суперлиге и располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 победу при пяти поражениях. Казанский "Зенит" (25-2) выиграл третий матч подряд и лидирует в чемпионате.

Результаты других матчей дня:

Максим Михайлов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"
Вчера, 18:52
 
ВолейболСпортЗенит (Санкт-Петербург)Зенит-Казань (Казань)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала