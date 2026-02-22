Петербургский "Зенит" прервал серию из 12 побед в Суперлиге

Петербургский "Зенит" прервал свою 12-матчевую победную серию в Суперлиге и располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 победу при пяти поражениях. Казанский "Зенит" (25-2) выиграл третий матч подряд и лидирует в чемпионате.