Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с казанским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале команды.

Новое соглашение с 37-летним волейболистом рассчитано еще на один сезон - до 2027 года.