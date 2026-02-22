Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Волейбол
 
18:52 22.02.2026 (обновлено: 19:08 22.02.2026)
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"
Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с казанским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале команды. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"

Олимпийский чемпион по волейболу Михайлов продлил контракт с казанским "Зенитом"

Максим Михайлов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Максим Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с казанским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале команды.
Новое соглашение с 37-летним волейболистом рассчитано еще на один сезон - до 2027 года.
Михайлов выступает за казанский "Зенит" с 2010 года. В составе клуба он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, десять раз - чемпионат России, 11 раз - Суперкубок страны и девять раз - Кубок России.
В составе сборной России Михайлов выигрывал золото (2012 год), серебро (2020) и бронзу (2008) Олимпийских игр. Также он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и обладателем Кубка мира - 2011.
Волейбол
 
