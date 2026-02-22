https://ria.ru/20260222/voleybol-2076113453.html
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"
Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с казанским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале команды. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T18:52:00+03:00
2026-02-22T18:52:00+03:00
2026-02-22T19:08:00+03:00
волейбол
спорт
максим михайлов
зенит (санкт-петербург)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752802567_0:0:2338:1316_1920x0_80_0_0_9ceb3f93c0b1a1e52e01988cd1507c48.jpg
https://ria.ru/20260221/volejbol-2076027813.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752802567_432:0:1647:912_1920x0_80_0_0_5219dc1c554af8e0ac8488556c9b03aa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, максим михайлов, зенит (санкт-петербург), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Максим Михайлов, Зенит (Санкт-Петербург), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Олимпийский чемпион по волейболу продлил контракт с казанским "Зенитом"
Олимпийский чемпион по волейболу Михайлов продлил контракт с казанским "Зенитом"