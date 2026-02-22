Посол России рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в транспортной сфере

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
По его словам, между сторонами также раскрывается потенциал морского сообщения. В частности, российская транспортная группа "FESCO" наращивает морские перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между странами, добавил посол.
"Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов", - уточнил Бездетко.
В октябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что стороны работают над установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще
7 февраля, 10:07