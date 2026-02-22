Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в транспортной сфере - РИА Новости, 22.02.2026
08:21 22.02.2026
Посол России рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в транспортной сфере
Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА...
2026-02-22T08:21:00+03:00
2026-02-22T08:21:00+03:00
вьетнам, россия, китай, алексей оверчук
Вьетнам, Россия, Китай, Алексей Оверчук
Посол России рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в транспортной сфере

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Хороший потенциал для выстраивания плодотворной кооперации видим в транспортной сфере. В настоящее время широко используется железнодорожный коридор, соединяющий Россию и Вьетнам по материку и способный обеспечить высокую скорость поставки грузов", - сказал РИА Новости глава дипмиссии.
Набережная в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны
20 февраля, 07:39
По его словам, между сторонами также раскрывается потенциал морского сообщения. В частности, российская транспортная группа "FESCO" наращивает морские перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между странами, добавил посол.
"Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов", - уточнил Бездетко.
В октябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что стороны работают над установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.
Вид на остров Фукуоке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще
7 февраля, 10:07
 
ВьетнамРоссияКитайАлексей Оверчук
 
 
