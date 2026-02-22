Посол Геннадий Бездетко: россияне все чаще выбирают Вьетнам для отдыха

Прямое авиасообщение, безвизовый режим и комфортный климат все чаще подталкивают россиян выбирать Вьетнам для отдыха. В результате по итогам 2025 года турпоток из России в эту юго-восточную страну вырос почти в три раза. Однако туризм является не единственным направлением сотрудничества: Москва и Ханой также развивают взаимодействие в атомной энергетике, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве. При этом, несмотря на нестабильность в мире и антироссийские санкции, товарооборот между двумя странами продолжает увеличиваться. Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости Арине Калининой рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Вьетнам Геннадий Бездетко.

– После новогодних праздников Российский союз туриндустрии сообщил, что Вьетнам вошел в пятерку часто посещаемых россиянами стран. В чем причины такого роста популярности? Наблюдался ли подобный всплеск интереса в новогодние периоды прошлых лет?

– Действительно, российские туристы все чаще выбирают Вьетнам в качестве места отдыха. Эта тенденция обозначилась уже достаточно давно. В первую очередь это, разумеется, сухой и теплый сезон в южной части страны в период новогодних и рождественских каникул в России. Не стоит забывать, что во Вьетнаме весьма доброжелательно относятся к нашим соотечественникам, обеспечивают надлежащий уровень безопасности и комфорта. Другой позитивный момент – это безвизовый режим въезда и пребывания во Вьетнаме для россиян сроком на 45 дней.

По мнению специалистов, для Вьетнама характерно оптимальное соотношение цены и качества предоставляемых туристических услуг. В последние годы создана развитая туристическая инфраструктура, рассчитанная на любой вкус и кошелек, сформирована достаточно обширная русскоязычная среда (гиды, услуги, сообщества), что также стимулирует приток туристов из России.

Пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать прибывающим во Вьетнам тщательно готовиться к поездке, своевременно проверить срок действия паспорта, озаботиться оформлением расширенной медицинской страховки, бронированием гостиницы. Будучи в стране, необходимо с уважением относиться к местным традициям и обычаям, которые нередко отличаются от наших, избегать нежелательных ситуаций. Тогда отдых будет комфортным и оставит яркие и приятные впечатления.

– Каких показателей турпотока удалось достичь по итогам 2025 года? В какие сезоны россияне приезжают наиболее активно?

– По данным местной статистики, в 2025 году во Вьетнаме побывало около 690 тысяч россиян, и это почти втрое больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

– В январе в Минэкономразвития РФ сообщили о возможности безвизового въезда туристических групп из Вьетнама в Россию. Проект такого соглашения передан вьетнамской стороне. Как вы оцениваете интерес вьетнамцев к поездкам в Россию? Какие направления могут быть наиболее интересны?

– Количество вьетнамских гостей, посещающих нашу страну, также увеличивается. Убедительное тому свидетельство – значительное число электронных виз, выдаваемых гражданам Вьетнама. Наибольший интерес вьетнамские туристы проявляют к столице нашей Родины, а также выбирают Санкт-Петербург и маршруты "Золотого кольца".

– Ранее вы сообщали, что Россия и Вьетнам близки к согласованию проекта межправсоглашения о строительстве первой АЭС "Ниньтхуан-1" при поддержке корпорации "Росатом". На каком этапе сейчас находится обсуждение? Какие ключевые вопросы остаются несогласованными? Когда можно ожидать заключения соглашения?

– В конце 2024 года во Вьетнаме было принято решение о возобновлении программы по созданию национальной атомной отрасли в интересах обеспечения энергетической безопасности, удовлетворения растущих потребностей экономики и социальной сферы в электроэнергии. В исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне, уполномоченные организации сторон готовят к подписанию проект соответствующего межправсоглашения. Надеемся, что это произойдет уже в текущем году.

– Как вы оцениваете российско-вьетнамское торговое сотрудничество? Каких показателей удалось достичь в 2025 году? Какие товары и услуги представляют наибольший интерес?

– Несмотря на глобальную турбулентность и антироссийские санкции, в истекшем году объем российско-вьетнамской взаимной торговли, по данным местной статистики, составил 4,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 4,1%. Осуществляется плотная координация действий в рамках межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Совместное предприятие "ГАЗ-Тханьдат" с момента запуска производства в городе Дананге выпустило и реализовало на внутреннем рынке Вьетнама свыше трех тысяч автомобилей известной отечественной марки. Сегодня эти пассажирские микроавтобусы можно увидеть на улицах Ханоя, Хошимина, Далата и других городов Вьетнама.

Хороший потенциал для выстраивания плодотворной кооперации видим в транспортной сфере. В настоящее время широко используется железнодорожный коридор, соединяющий Россию и Вьетнам по материку и способный обеспечить высокую скорость поставки грузов. Раскрывается потенциал морского сообщения. Российская транспортная группа FESCO наращивает морские перевозки между Российской Федерацией и СРВ (Социалистическая Республика Вьетнам – ред.). Расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между нашими странами.

Высокие показатели демонстрирует торговля сельскохозяйственными товарами. В 2025 году стоимость взаимных поставок превысила 1,2 миллиарда долларов. Вьетнамская корпорация "Ти Эйч Тру Милк" реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях Российской Федерации.

В свете набирающего обороты процесса цифровизации открываются возможности для сотрудничества в информационно-коммуникационной области. Российские предприятия имеют богатый опыт в создании цифровых экосистем, внедрения технологий "умного города", применения инновационных решений в обеспечении информационной безопасности. По этим вопросам деловые круги наших стран ведут предметный диалог.

Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов.