На месте крушения вертолета в Амурской области нашли телефон пилота

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ.
В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.
"В настоящее время следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Кроме того, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.