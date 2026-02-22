Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения вертолета в Амурской области нашли телефон пилота
08:50 22.02.2026 (обновлено: 09:13 22.02.2026)
На месте крушения вертолета в Амурской области нашли телефон пилота
На месте крушения вертолета в Амурской области нашли телефон пилота - РИА Новости, 22.02.2026
На месте крушения вертолета в Амурской области нашли телефон пилота
Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон,... РИА Новости, 22.02.2026
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
амурская область
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
На месте крушения вертолета в Амурской области нашли телефон пилота

СК завершил первоначальный осмотр места крушения вертолета в Приамурье

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиМесто крушения вертолета в Амурской области
Место крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Место крушения вертолета в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ.
В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.
"В настоящее время следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Кроме того, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Место крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Крушение вертолета в Амурской области классифицировали как катастрофу
ПроисшествияРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
