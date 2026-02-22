https://ria.ru/20260222/verona-2076135729.html
В Вероне прошла манифестация против Олимпиады
В Вероне прошла манифестация против Олимпиады
ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в манифестации в Вероне против проведения Олимпийских игр, рассказали РИА Новости участники протеста.
В день проведения церемонии закрытия Игр группа манифестантов собралась на одной из площадей неподалеку от въезда в исторический центр города с плакатами и растяжками против излишних трат на проведение Олимпиады. Участники акции провели небольшое шествие за растяжкой "Олимпиада? Нет, спасибо", протестуя против ущерба для экологии при строительстве олимпийских объектов.
"Не играйте с нами в Игры. Сделаем Землю снова Великой", - говорилось на одном из баннеров.
В шествии, которое сопровождали дымовые шашки и танцевальный перформанс, приняли участие как обычные местные жители, так и представители леворадикальных кругов и сторонники Палестины
