В Вероне прошла манифестация против Олимпиады
22:12 22.02.2026 (обновлено: 22:19 22.02.2026)
В Вероне прошла манифестация против Олимпиады
В Вероне прошла манифестация против Олимпиады
Несколько сотен человек приняли участие в манифестации в Вероне против проведения Олимпийских игр, рассказали РИА Новости участники протеста.
2026
В Вероне прошла манифестация против Олимпиады

В Вероне прошла манифестация против проведения Олимпийских игр

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в манифестации в Вероне против проведения Олимпийских игр, рассказали РИА Новости участники протеста.
В день проведения церемонии закрытия Игр группа манифестантов собралась на одной из площадей неподалеку от въезда в исторический центр города с плакатами и растяжками против излишних трат на проведение Олимпиады. Участники акции провели небольшое шествие за растяжкой "Олимпиада? Нет, спасибо", протестуя против ущерба для экологии при строительстве олимпийских объектов.
"Не играйте с нами в Игры. Сделаем Землю снова Великой", - говорилось на одном из баннеров.
В шествии, которое сопровождали дымовые шашки и танцевальный перформанс, приняли участие как обычные местные жители, так и представители леворадикальных кругов и сторонники Палестины.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
