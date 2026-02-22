Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 22.02.2026 (обновлено: 13:45 22.02.2026)
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки
Силы ПВО России за сутки сбили 7 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых авиационных бомб и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки

МО: ПВО России за сутки сбила 7 снарядов HIMARS и 326 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Силы ПВО России за сутки сбили 7 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых авиационных бомб и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 670 самолетов, 283 вертолета, 116 263 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 814 танков и других боевых бронированных машин, 1670 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 421 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 005 единиц специальной военной автомобильной техники.
