https://ria.ru/20260222/ukraina-2076075247.html
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки
Силы ПВО России за сутки сбили 7 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых авиационных бомб и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:36:00+03:00
2026-02-22T12:36:00+03:00
2026-02-22T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61478b9b803f825bc07755b7edca9834.jpg
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ebb5c2d285e943c9bb8f2c16fb2175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 беспилотников ВСУ за сутки
МО: ПВО России за сутки сбила 7 снарядов HIMARS и 326 БПЛА ВСУ
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Силы ПВО России за сутки сбили 7 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых авиационных бомб и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении
ведомства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 670 самолетов, 283 вертолета, 116 263 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 814 танков и других боевых бронированных машин, 1670 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 421 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 005 единиц специальной военной автомобильной техники.