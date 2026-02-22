СМИ: в Турку хотят открыть школу с обучением на русском и финском языках

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Частную школу с обучением на русском и финском языках планируют открыть в финском городе Турку в 2027 году, сообщает телерадиовещатель Yle.

"В Турку планируют открыть частную языковую школу.... На начальном этапе в школе будет предлагаться базовое образование на финском и русском языках", - сообщает телерадиовещатель.

Yle уточняет, что в течении пяти лет в школе может частично проводиться обучение также на испанском, китайском и арабском языках. Председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя уточняет, что частная школа откроется осенью в 2027 году, если будет получена соответствующая лицензия. Как добавляет телерадиовещатель, планируется, что осенью 2027 года в школе будут учиться около двадцати учеников от первого до третьего класса. Также в ней будут работать два учителя.

"Мы ни в коем случае не хотим позиционировать себя только как финско-русская школа. Это языковая школа, где ученики смогут изучать несколько иностранных языков. Нас беспокоит, что в Турку все меньше языков преподают по расширенной программе", – заявила Yle Тяхкяпяя.

По словам председателя, обучение будет бесплатным. Отмечается, что на начальном этапе работу школы будет финансировать фонд, который учредят для создания и управления учебным заведением. Тяхкяпяя добавляет, что представители Турку положительно отнеслись к созданию новой школы.

В декабре председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя рассказала РИА Новости, что суд в Финляндии оставил в силе решение города Турку о закрытии набора в финско-русский класс, каких-либо альтернатив для изучения русского языка детям предоставлено не было.