Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел с Кубы в Москву - РИА Новости, 22.02.2026
04:41 22.02.2026 (обновлено: 04:48 22.02.2026)
Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел с Кубы в Москву
Самолет, выполняющий последний, 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву, выяснило РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T04:41:00+03:00
2026-02-22T04:48:00+03:00
куба, варадеро, москва, шереметьево (аэропорт), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Куба, Варадеро, Москва, Шереметьево (аэропорт), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самолет, выполняющий последний, 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву, выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс FV 6928 из Варадеро летит... Взлет 21 февраля в 20.30 по местному времени (22 февраля в 04.30 мск)", — сообщается на онлайн-табло.
Табло с рейсом Москва — Гавана - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
18 февраля, 21:46
Прибытие самолета в Москву запланировано на 18.20 мск.
Вывозные рейсы для туристов, находящихся на Кубе, выполняли авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер"). "Россия" уже выполнила четыре рейса из Варадеро и один из Гаваны, Nordwind — три рейса из Варадеро, один из Кайо-Коко и один из Ольгина.
Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам — воздержаться от поездок туда.

Страна переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Россия намерена продолжать поставлять нефть на Кубу. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. По его словам, Москва обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
18 февраля, 21:02
 
