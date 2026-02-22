Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел с Кубы в Москву

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самолет, выполняющий последний, 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву, выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс FV 6928 из Варадеро летит... Взлет 21 февраля в 20.30 по местному времени (22 февраля в 04.30 мск)", — сообщается на онлайн-табло.
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
18 февраля, 21:46
Прибытие самолета в Москву запланировано на 18.20 мск.
Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам — воздержаться от поездок туда.
Страна переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Россия намерена продолжать поставлять нефть на Кубу. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. По его словам, Москва обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.