Генконсул России рассказал без каких мобильных приложений не обойтись в КНР - РИА Новости, 22.02.2026
03:40 22.02.2026
Генконсул России рассказал без каких мобильных приложений не обойтись в КНР
Генконсул России рассказал без каких мобильных приложений не обойтись в КНР
2026
россия, китай, гуанчжоу
Генконсул России рассказал без каких мобильных приложений не обойтись в КНР

Юрий Теплов: туристы в КНР не могут обойтись без приложений WeChat или AliPay

ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Туристам в Китае практически невозможно обойтись без мобильных приложений WeChat или AliPay, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
Китае практически невозможно обойтись без мобильного приложения WeChat или AliPay, которые помогут в решении многих бытовых задач – заказ такси, доставка еды, бронь гостиницы", - сказал дипломат.
Генконсул отметил, что недавно также появилось новое приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте по QR-коду.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем
Туризм Россия Китай Гуанчжоу
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
