Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
В Италии подходят к концу XXV зимние Олимпийские игры 2026 года. В Вероне состоится церемония закрытия главного турнира четырехлетия. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T21:30:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
спорт
олимпийские игры
анонсы и трансляции матчей
Новости
ru-RU
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Олимпийские игры, Анонсы и трансляции матчей