Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
22.02.2026
Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
В Италии подходят к концу XXV зимние Олимпийские игры 2026 года. В Вероне состоится церемония закрытия главного турнира четырехлетия. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026
Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция

© Изображение из открытых источниковЛоготип Олимпийских игр 2026 года
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Италии подходят к концу XXV зимние Олимпийские игры 2026 года. В Вероне состоится церемония закрытия главного турнира четырехлетия.

Во сколько трансляция

Шоу начнется в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть

Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады-2026 будет доступна в эфире Okko.
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде
