09:01 22.02.2026 (обновлено: 09:08 22.02.2026)
Что Петр I сделал с последней русской царицей? Судьба Евдокии Лопухиной
Евдокию Лопухину, жену Петра Первого называют последней истинно русской царицей. Она до конца сопротивлялась западным взглядам мужа, оставаясь сторонницей... РИА Новости, 22.02.2026
Что Петр I сделал с последней русской царицей? Судьба Евдокии Лопухиной

© А. Свердлов / РИА НовостиПортрет Евдокии Федоровны Лопухиной. Неизвестный художник
Портрет Евдокии Федоровны Лопухиной. Неизвестный художник
© А. Свердлов / РИА Новости
Портрет Евдокии Федоровны Лопухиной. Неизвестный художник
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Евдокию Лопухину, жену Петра Первого называют последней истинно русской царицей. Она до конца сопротивлялась западным взглядам мужа, оставаясь сторонницей традиционных русских ценностей.
Как сложилась судьба опальной царицы? И за что она получила прозвище “последней”?

Из Прасковьи в Евдокию

Прасковья Лопухина родилась в селе Серебряно близ Калуги, в тихой отцовской вотчине, среди великолепной русской природы.
Девочку воспитывали в духе домостроя, и она могла стать прекрасной супругой, матерью, хозяйкой для посватавшегося 16-летнего молодца. Однако в ее судьбу вмешалась политика. Девушка была выбрана в качестве невесты царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной без согласования этого вопроса с женихом.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкРепродукция портрета императора Петра I
Репродукция портрета императора Петра I - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета императора Петра I
Наталью Кирилловну в этом браке прельщало то, что, хотя род Лопухиных, входивший в число союзников Нарышкиных, и был захудалым, он был многочисленным. Она посчитала, что они будут стоять на страже интересов ее сына.
При бракосочетании имя Прасковья было сменено на более благозвучное и приличествующее царице — Евдокия.

Ненавидима мужем

Вопреки законам домостроя, по которым жена должна подчиняться мужу, Евдокия оказалась не такой. Хотя первый год их совместной жизни можно было назвать счастливым. Она встала в оппозицию к государю, когда молодой Петр снарядил великое посольство в Европу и вернулся оттуда с твердым решением европеизировать Россию во что бы то ни стало.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчастники празднования Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области
Участники празднования Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Участники празднования Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области
Со временем вокруг нее сплотились все те, кому не нравилось чрезмерное увлечение Петра всем европейским. Она просила мужа опомниться и не выжигать родную культуру в угоду чужеземной. Именно тогда слово "немец", означавшее "немой" или "говорящий на непонятном языке", превратилось в оскорбление.
"И была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом не сходная к своему супругу, отчего все счастие свое потеряла и весь род свой сгубила. <…> Правда, сначала любовь между ими, царем Петром и супругою его, была изрядная, но продолжалась разве токмо год", — характеризовали ее современники.
Охлаждению отношений с женой поспособствовало и увлечение Петра Анной Монс, за которой в народе закрепились прозвища Монсиха и Кукуйская царица.
© РИА Новости / Б.Манушин | Перейти в медиабанк"Портрет Екатерины I", картина художника Ж. М. Натье
Портрет Екатерины I, картина художника Ж.М.Натье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Б.Манушин
Перейти в медиабанк
"Портрет Екатерины I", картина художника Ж. М. Натье

Любима в народе

В результате опалы Евдокию насильно отправили в монастырь, по тем временам это было что-то вроде развода. Однако, несмотря на монашеский постриг и новое имя, старица Елена, опальная царица, ни в чем не нуждалась и жила в монастыре как в загородной резиденции.
Даже заточенная в келье, она оставалась для многих своих подданных матушкой-царицей. Лопухина вела переписку с поддерживающими ее боярами и готовила лояльную опору для Алексея.
Женщина продолжала носить яркие наряды и драгоценности. Монашеские одежды Евдокия надевала, только когда в монастырь с инспекцией приезжали ревизоры от Петра.
© РИА Новости / Б.Манушин | Перейти в медиабанкПортрет Евдокии Лопухиной
Портрет Евдокии Лопухиной - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Б.Манушин
Перейти в медиабанк
Портрет Евдокии Лопухиной
"Она продолжает считать себя царицей. Люди, которые ее посещают, обращаются к ней как к царице. Она может употребить фразу "наше государево" и себя с государством спокойно соотнести. И антипетровская партия тоже начинает складываться", — рассказывает историк Галина Талина.

Посадили на кол

Евдокия закрутила головокружительный роман с майором Степаном Глебовым, тот проводил в Суздале рекрутский набор. Но тайное стало явным.
Петр I был вне себя от ярости, когда понял, что бывшая жена прямо у него под носом сколачивала оппозицию и явно в этом преуспела. Однако он не мог причинить вреда опальной супруге — она была слишком популярна в народе. Поэтому царь приказал казнить ее любовника Глебова. Его посадили на кол, а Евдокию заставили смотреть.
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкПетр Первый. Цветная раскрашенная литография с портрета Жана Натье
Петр Первый. Цветная раскрашенная литография с портрета Жана Натье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Петр Первый. Цветная раскрашенная литография с портрета Жана Натье
"Как писал Лефорт, у него была мысль вообще казнить ее. Но он просто испугался, потому что после кровавой ситуации со стрельцами еще и отрубить голову царице — это кончилось бы бунтом", — говорит князь Вадим Лопухин, потомок Евдокии Лопухиной.

Чуть не взошла на трон

В глазах народа Евдокия была не только царицей — она была своей, русской, да еще и гонимой. Екатерину I, новую супругу Петра, не любили, придумывали для нее обидные прозвища и сочиняли различные небылицы.
"Народное мнение было, естественно, на ее стороне. А ведь общественное мнение всегда играет большую роль", — отмечает Вадим Лопухин.
В итоге Евдокия пережила и Петра, и Екатерину. Когда корона Российской империи досталась Петру II — сыну царевича Алексея, то мальчик освободил свою бабушку и вернул ей все титулы.
© Public domainПортрет императора Петра II
Портрет императора Петра II - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Public domain
Портрет императора Петра II
Евдокию объявили вдовствующей царицей и обеспечили содержанием. После смерти Петра II ей даже предложили снова взойти на трон, но она отказалась.
В 1731-м бывшая царица скончалась.
 
 
 
