Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" – "Арсенал": смотреть онлайн матч АПЛ 22 февраля - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:30 22.02.2026 (обновлено: 18:57 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/tottenkhem-arsenal-smotret-onlayn-2076103891.html
"Тоттенхэм" – "Арсенал": смотреть онлайн матч АПЛ 22 февраля
"Тоттенхэм" – "Арсенал": смотреть онлайн матч АПЛ 22 февраля - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Тоттенхэм" – "Арсенал": смотреть онлайн матч АПЛ 22 февраля
Тоттенхэм" сыграет с "Арсеналом" в центральном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T18:30:00+03:00
2026-02-22T18:57:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
тоттенхэм хотспур
арсенал (лондон)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966812669_0:31:1080:639_1920x0_80_0_0_00724cc701089e449fdae28752900c09.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966812669_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ba0c5e5197b93604dbaabd39518b8760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, английская премьер-лига (апл), тоттенхэм хотспур, арсенал (лондон), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Тоттенхэм Хотспур, Арсенал (Лондон), Анонсы и трансляции матчей

"Тоттенхэм" – "Арсенал": смотреть онлайн матч АПЛ 22 февраля

© Соцсети ФК "Арсенал"Микель Артета
Микель Артета - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Соцсети ФК "Арсенал"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. "Тоттенхэм" сыграет с "Арсеналом" в центральном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Во сколько начало

Встреча состоится в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Английская премьер-лига (АПЛ)
22 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Тоттенхэм
1 : 4
Арсенал
34‎’‎ • Рандаль Коло-Муани
32‎’‎ • Эберечи Эзе
47‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Юрриен Тимбер)
61‎’‎ • Эберечи Эзе
90‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Мартин Эдегор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Тоттенхэм ХотспурАрсенал (Лондон)Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала