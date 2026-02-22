Рейтинг@Mail.ru
Российская теннисистка выиграла "Челленджер" в американском Мидленде
Теннис
 
22:18 22.02.2026
Российская теннисистка выиграла "Челленджер" в американском Мидленде
Российская теннисистка выиграла "Челленджер" в американском Мидленде
Российская теннисистка Алина Чараева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в американском Мидленде, призовой фонд которого составляет 115... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026
Новости
теннис
Теннис
Российская теннисистка выиграла "Челленджер" в американском Мидленде

Российская теннисистка Чараева выиграла "Челленджер" в американском Мидленде

Теннис. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Чараева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в американском Мидленде, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Чараева, занимающая 163-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла китаянку Го Ханьюй (186) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту.
Чараевой 23 года. Она впервые в карьере одержала победу в турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее ее лучшим достижением был выход в финал турнира WTA 125 в Хучжоу (Китай) в сентябре 2025 года она уступила словенке Веронике Эрьявец со счетом 2:6, 1:6.
Теннис
 
