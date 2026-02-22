Рейтинг@Mail.ru
Военное присутствие США в Румынии будет расти, заявил американский эксперт - РИА Новости, 22.02.2026
15:00 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ssha-2076086638.html
Военное присутствие США в Румынии будет расти, заявил американский эксперт
2026-02-22T15:00:00+03:00
2026-02-22T15:00:00+03:00
Военное присутствие США в Румынии будет расти, заявил американский эксперт

Карафано: военное присутствие США в Румынии будет расширяться

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Военное присутствие США в Румынии будет сохраняться и даже расширяться, сообщил в интервью румынской радиостанции DigiFM американский военный эксперт, один из руководителей фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Джеймс Карафано, связав это с интересами Вашингтона и НАТО.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ
Вчера, 14:44
"Я всегда говорил это самым искренним образом: Румыния - третья по значению страна в НАТО. Румыния - якорь восточного фланга, она находится прямо у Черного моря, и самое важное, что Румыния приносит к столу, - это оборонительные планы, которые она разрабатывает. Поэтому в силу наличия военных объектов, географического положения и значимости Румынии, там будут американские войска. Всегда будут американские объекты, которые входят и выходят оттуда. И их станет больше по мере развития этих возможностей", – сказал он.
В настоящий момент в Румынии находится более 5,5 тысячи солдат из стран-членов НАТО, большинство из них - американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Мерц анонсировал визит в США
21 февраля, 21:57
 
