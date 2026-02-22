Военное присутствие США в Румынии будет расти, заявил американский эксперт

В настоящий момент в Румынии находится более 5,5 тысячи солдат из стран-членов НАТО, большинство из них - американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.