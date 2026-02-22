Рейтинг@Mail.ru
Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
23:25 22.02.2026 (обновлено: 01:05 23.02.2026)
Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр
Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр
Российские спортсмены принимают участие в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские спортсмены принимают участие в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона, построенном в I веке нашей эры. В параде принимают участие фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, ски-альпинист Никита Филиппов.
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады
Вчера, 22:48
Зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо началась 6 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что спортсмены из России смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.
К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие Гуменник и Петросян, Коростелев и Непряева, Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.
Победителем медального зачета Олимпийских игр в Италии стала сборная Норвегии, которая завоевала 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная США (12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей), тройку замкнула сборная Нидерландов (10-7-3).
Дмитриев прокомментировал победу США над Канадой в хоккее
Вчера, 21:30
 
