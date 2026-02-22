Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские спортсмены принимают участие в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие Гуменник и Петросян, Коростелев и Непряева, Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.