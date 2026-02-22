https://ria.ru/20260222/spetsoperatsiya-2076104603.html
Спецоперация, 22 февраля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК
Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье
2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Всего ВСУ
потеряли на разных направлениях СВО 1300 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.
Россия не угрожает европейским странам, сказал пресс-секретарь президента РФ Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
.
Россия всегда будет делать все что должно для обеспечения безопасности, тем более в ядерном сдерживании, добавил Песков.
Ядерное оружие России может быть нацелено на Эстонию
, если там появится ядерное оружие, нацеленное против России, подчеркнул Песков.
Песков в комментарии Зарубину назвал процесс переговоров по Украине
сложным и рабочим.
Европейцы, учитывая их настроения, ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, поэтому Россия не видит смысла в их участии, отметил Песков.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб.
ВС РФ нанесли поражение логистическому центру и местам хранения БПЛА ВСУ в 144 районах, сообщило министерство обороны России.
Бортников о покушении на Алексеева
Глава ФСБ
Александр Бортников заявил, что уже практически определены все участники и заказчики покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
ФСБ обязательно опубликует новую информацию о расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, если она будет, пообещал Бортников.
Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, также виден британский след, подчеркнул Бортников.
Россия никогда не забудет и не простит покушение на генерала Владимира Алексеева, отметил Бортников.