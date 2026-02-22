Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 22 февраля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 22.02.2026
Спецоперация, 22 февраля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК
Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 22.02.2026
россия, украина, европа, александр бортников, александр сырский, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Александр Бортников, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 22 февраля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК

Боевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Всего ВСУ потеряли на разных направлениях СВО 1300 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
Вчера, 18:58

РФ не угрожает Европе

Россия не угрожает европейским странам, сказал пресс-секретарь президента РФ Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Россия всегда будет делать все что должно для обеспечения безопасности, тем более в ядерном сдерживании, добавил Песков.
Ядерное оружие России может быть нацелено на Эстонию, если там появится ядерное оружие, нацеленное против России, подчеркнул Песков.
Песков в комментарии Зарубину назвал процесс переговоров по Украине сложным и рабочим.
Европейцы, учитывая их настроения, ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, поэтому Россия не видит смысла в их участии, отметил Песков.
Зеленского поставили на место после его слов о России
Вчера, 15:45

ВС РФ превосходят ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб.
ВС РФ нанесли поражение логистическому центру и местам хранения БПЛА ВСУ в 144 районах, сообщило министерство обороны России.

Бортников о покушении на Алексеева

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что уже практически определены все участники и заказчики покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
ФСБ обязательно опубликует новую информацию о расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, если она будет, пообещал Бортников.
Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, также виден британский след, подчеркнул Бортников.
Россия никогда не забудет и не простит покушение на генерала Владимира Алексеева, отметил Бортников.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Украина
Европа
Александр Бортников
Александр Сырский
Вооруженные силы Украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
