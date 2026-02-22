Спецоперация, 22 февраля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Всего ВСУ потеряли на разных направлениях СВО 1300 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

РФ не угрожает Европе

Россия не угрожает европейским странам, сказал пресс-секретарь президента РФ Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину

Россия всегда будет делать все что должно для обеспечения безопасности, тем более в ядерном сдерживании, добавил Песков.

Ядерное оружие России может быть нацелено на Эстонию , если там появится ядерное оружие, нацеленное против России, подчеркнул Песков.

Песков в комментарии Зарубину назвал процесс переговоров по Украине сложным и рабочим.

Европейцы, учитывая их настроения, ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, поэтому Россия не видит смысла в их участии, отметил Песков.

ВС РФ превосходят ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб.

ВС РФ нанесли поражение логистическому центру и местам хранения БПЛА ВСУ в 144 районах, сообщило министерство обороны России.

Бортников о покушении на Алексеева

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что уже практически определены все участники и заказчики покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

ФСБ обязательно опубликует новую информацию о расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, если она будет, пообещал Бортников.

Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, также виден британский след, подчеркнул Бортников.