Бойцы "Востока" развернули устойчивые спутниковые линии связи в зоне СВО

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Связисты группировки войск "Восток" развернули устойчивые спутниковые линии связи в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве обороны России.

"Связисты батальона управления 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" развернули линию устойчивой спутниковой связи на базе специализированного комплекса, обеспечив надёжное управление подразделениями на передовых рубежах. Аппаратура обеспечивает защищённую широкополосную связь напрямую со спутника и может выступать основным и резервным каналами в случае повреждения наземных линий", - говорится в сообщении.

Развёртывание станции выполняется оперативно – расчёт производит монтаж, настройку и вход в спутниковую сеть, после чего обеспечивается связь соединениям и подразделениям войск, подчеркнули в Минобороны России.

"Сейчас мы выполнили установку спутникового комплекса связи. Установка её, вход в связь и передача информации. Такая система связи имеет преимущество в том, что работает напрямую от спутника, без потери сигнала в любых условиях обстановки", - сообщил начальник станции связи с позывным "Пономарь".

Он отметил, что блокировка Starlink никак не влияет на действия российских подразделений, потому что у Вооруженных сил РФ имеются свои средства для обеспечения стабильной и непрерывной боевой работы военнослужащих РФ.

"Особое внимание специалисты уделяют маскировке оборудования. Станции закрывают маскировочными сетями, тщательно устраняют блики и видимые контуры, после чего расчёт отходит в укрытие. Такой подход минимизирует риск обнаружения комплекса разведкой противника", - добавили в военном ведомстве.

В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО российские бойцы используют только штатные средства связи, которые не связаны с социальными сетями и мессенджерами, в том числе Telegram , подчеркнули в министерстве обороны России.