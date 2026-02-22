Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников пошутили о сильных снегопадах в столице.

"Ты кому свечи поставил, какому богу молился… Всю зиму нет вообще снега, солнышко", - сказал мэр, пересказывая свой разговор с коллегой.