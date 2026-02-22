Рейтинг@Mail.ru
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве - РИА Новости, 22.02.2026
15:17 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/sobyanin-2076088559.html
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве - РИА Новости, 22.02.2026
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников пошутили о сильных снегопадах в столице.
2026-02-22T15:17:00+03:00
2026-02-22T15:17:00+03:00
москва, санкт-петербург, россия, александр колесов, максим решетников, сергей собянин, агентство стратегических инициатив (аси), снегопад в москве, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Александр Колесов, Максим Решетников, Сергей Собянин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Снегопад в Москве, Общество
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве

Собянин и Решетников шуточно высказались о снегопадах в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников пошутили о сильных снегопадах в столице.
Собянин рассказал Решетникову о диалоге про снегопады с другим мэром. Разговор градоначальника и министра состоялся в среду на заседании Агентства стратегических инициатив (АСИ), кадры которого привели в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Ты кому свечи поставил, какому богу молился… Всю зиму нет вообще снега, солнышко", - сказал мэр, пересказывая свой разговор с коллегой.
"Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно", - отреагировал Решетников.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.
Ликвидация последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
Вчера, 14:21
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияАлександр КолесовМаксим РешетниковСергей СобянинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Снегопад в МосквеОбщество
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
