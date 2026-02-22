Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:21 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/snegopad-2076083843.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада - РИА Новости, 22.02.2026
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы столицы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, повсеместно организовали мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:21:00+03:00
2026-02-22T14:21:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
санкт-петербург
александр колесов
михаил леус
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075941957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05fbc122fb23bdf38af60ac84b6d2b9c.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075673560.html
https://ria.ru/20260221/sneg-2075963201.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.  
2026-02-22T14:21
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075941957_316:0:1756:1080_1920x0_80_0_0_63568f5cc88da267c01d335a58c13e87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, александр колесов, михаил леус, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада

Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы столицы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, повсеместно организовали мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Сугробы в Москве выросли до 77 сантиметров
20 февраля, 09:51
"По прогнозам синоптиков, сегодня днем и в ночь на 23 февраля в столице вновь ожидается небольшой снегопад. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. Работает снегоуборочная и погрузочная техника", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе МАХ.
Городские службы попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения
Комплекс городского хозяйства отметил, что в течение всего светового времени дня службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - заключил комплекс.
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
21 февраля, 13:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСанкт-ПетербургАлександр КолесовМихаил ЛеусСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала