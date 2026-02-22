https://ria.ru/20260222/snegopad-2076083843.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада - РИА Новости, 22.02.2026
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы столицы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, повсеместно организовали мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:21:00+03:00
2026-02-22T14:21:00+03:00
2026-02-22T14:21:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
санкт-петербург
александр колесов
михаил леус
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075941957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05fbc122fb23bdf38af60ac84b6d2b9c.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075673560.html
https://ria.ru/20260221/sneg-2075963201.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075941957_316:0:1756:1080_1920x0_80_0_0_63568f5cc88da267c01d335a58c13e87.jpg
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.
2026-02-22T14:21
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, александр колесов, михаил леус, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы столицы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, повсеместно организовали мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов
в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве
во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.
"По прогнозам синоптиков, сегодня днем и в ночь на 23 февраля в столице вновь ожидается небольшой снегопад. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. Работает снегоуборочная и погрузочная техника", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе МАХ
.
Городские службы попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения
Комплекс городского хозяйства отметил, что в течение всего светового времени дня службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - заключил комплекс.