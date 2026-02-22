Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы столицы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, повсеместно организовали мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.

"По прогнозам синоптиков, сегодня днем и в ночь на 23 февраля в столице вновь ожидается небольшой снегопад. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. Работает снегоуборочная и погрузочная техника", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе МАХ

Городские службы попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения

Комплекс городского хозяйства отметил, что в течение всего светового времени дня службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.