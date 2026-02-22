Рейтинг@Mail.ru
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
21:22 22.02.2026 (обновлено: 21:57 22.02.2026)
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину. РИА Новости, 22.02.2026
БРАТИСЛАВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину.
"Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии", — сказал он в видеообращении в Facebook*.
Фицо подчеркнул, что страна имеет право ответить таким образом на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.
В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого, 18 февраля, Братислава объявила кризисную ситуацию.
Словакия лишилась поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
