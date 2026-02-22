Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер

БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Угрозы словацкому рынку нефтепродуктов нет, необходимая стране нефть поступит в ближайшее время, заявил вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Рынок нефтепродуктов в Словакии не находится под угрозой. Нефть начнет поступать в республику в ближайшие дни… сообщил министр обороны Роберт Калиняк", - говорится в информации словацкого новостного агентства TASR в воскресенье.
В субботу словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что, если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.
В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Директор НПЗ Slovnaft Габриэль Сабо 18 февраля также сообщал, что завод заказал семь танкеров нефти из Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана и Норвегии.
