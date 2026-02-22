Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер

БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Угрозы словацкому рынку нефтепродуктов нет, необходимая стране нефть поступит в ближайшее время, заявил вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.