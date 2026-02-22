Венгрия пока продолжит поставлять электричество Украине, сообщил Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Венгрия пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии . Мы пришли к выводу, что в этом вопросе необходимо проявлять особую осторожность, поскольку по другую сторону границы тоже проживают венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь затронет Закарпатье, создав особые проблемы, трудности и страдания для тех семей, которые живут по другую сторону границы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

Министр подчеркнул, что у Венгрии есть споры по этому вопросу не с людьми, живущими на Украине, а с украинским государством, правительством и с Зеленским.

"Мы не хотим причинять еще больше страданий украинскому народу, поэтому мы должны действовать крайне осторожно в вопросе электроэнергии", - подчеркнул он.