Венгрия пока продолжит поставлять электричество Украине, сообщил Сийярто
13:27 22.02.2026 (обновлено: 13:30 22.02.2026)
Венгрия пока продолжит поставлять электричество Украине, сообщил Сийярто
в мире, венгрия, украина, петер сийярто, россия
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Россия
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Венгрия пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Мы пришли к выводу, что в этом вопросе необходимо проявлять особую осторожность, поскольку по другую сторону границы тоже проживают венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь затронет Закарпатье, создав особые проблемы, трудности и страдания для тех семей, которые живут по другую сторону границы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что у Венгрии есть споры по этому вопросу не с людьми, живущими на Украине, а с украинским государством, правительством и с Зеленским.
"Мы не хотим причинять еще больше страданий украинскому народу, поэтому мы должны действовать крайне осторожно в вопросе электроэнергии", - подчеркнул он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
