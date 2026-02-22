Рейтинг@Mail.ru
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 22.02.2026 (обновлено: 14:00 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/siyyarto-2076077803.html
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 22.02.2026
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
Будапешт заблокирует очередные антироссийские рестрикции Евросоюза из-за действий киевского режима в отношении нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД Петер... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:14:00+03:00
2026-02-22T14:00:00+03:00
венгрия
евросоюз
россия
в мире
петер сийярто
украина
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076078927_0:456:2830:2048_1920x0_80_0_0_d037c6e883b39c1cace7e2e688b07078.jpg
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076060415.html
венгрия
россия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076078927_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_9cbea57ac7030e4f60ce7986962bd867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, евросоюз, россия, в мире, петер сийярто, украина, словакия
Венгрия, Евросоюз, Россия, В мире, Петер Сийярто, Украина, Словакия
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС

Сийярто: Венгрия заблокирует пакет санкций против РФ из-за остановки "Дружбы"

© Getty Images / Janos KummerБаннер с надписью "Брюссельские санкции нас уничтожают" в Будапеште, Венгрия
Баннер с надписью Брюссельские санкции нас уничтожают в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Getty Images / Janos Kummer
Баннер с надписью "Брюссельские санкции нас уничтожают" в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 22 фев — РИА Новости. Будапешт заблокирует очередные антироссийские рестрикции Евросоюза из-за действий киевского режима в отношении нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто.
«
"На завтрашнем заседании совета глав МИД ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать решения, важные для Киева", — написал он в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
Обе страны лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Ранее Сийярто также заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе Венгрия и Словакия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы". Кроме того, Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Киев рискует лишиться еще одного крупного кредита из-за Венгрии, пишет FT
Вчера, 09:46
 
ВенгрияЕвросоюзРоссияВ миреПетер СийяртоУкраинаСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала