https://ria.ru/20260222/siyyarto-2076077803.html
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 22.02.2026
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
Будапешт заблокирует очередные антироссийские рестрикции Евросоюза из-за действий киевского режима в отношении нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД Петер... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:14:00+03:00
2026-02-22T13:14:00+03:00
2026-02-22T14:00:00+03:00
венгрия
евросоюз
россия
в мире
петер сийярто
украина
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076078927_0:456:2830:2048_1920x0_80_0_0_d037c6e883b39c1cace7e2e688b07078.jpg
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076060415.html
венгрия
россия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076078927_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_9cbea57ac7030e4f60ce7986962bd867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, евросоюз, россия, в мире, петер сийярто, украина, словакия
Венгрия, Евросоюз, Россия, В мире, Петер Сийярто, Украина, Словакия
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
Сийярто: Венгрия заблокирует пакет санкций против РФ из-за остановки "Дружбы"