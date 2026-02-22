Рейтинг@Mail.ru
07:44 22.02.2026 (обновлено: 08:24 22.02.2026)
Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии
Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии
2026
Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии

Морпеха США задержали по подозрению в проникновении в школу на Окинаве

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Сотрудник корпуса морской пехоты США задержан по подозрению в незаконном проникновении в здание начальной школы в японской префектуре Окинава, пишет газета Okinawa Times со ссылкой на местную полицию.
По данным следствия, 21-летний военнослужащий с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу после того, как проник на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Японии разгорается скандал вокруг пожертвований премьеру Такаити
29 января, 05:30
Незадолго до задержания в полицию поступил звонок о том, что на территории школы находится иностранный мужчина, который разговаривает с детьми. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в коридоре третьего этажа.
Сообщается, что в момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Вначале военный объяснил свои действия желанием полюбоваться пейзажем, однако впоследствии заявил, что “не понимает, почему оказался там”. Подробности инцидента уточняются.
Тэцуя Ямагами, обвиняемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Убийца Абэ подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении
4 февраля, 04:47
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
