Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии
Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии - РИА Новости, 22.02.2026
Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии
Сотрудник корпуса морской пехоты США задержан по подозрению в незаконном проникновении в здание начальной школы в японской префектуре Окинава
2026-02-22T07:44:00+03:00
2026-02-22T07:44:00+03:00
2026-02-22T08:24:00+03:00
Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии
Морпеха США задержали по подозрению в проникновении в школу на Окинаве
ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Сотрудник корпуса морской пехоты США задержан по подозрению в незаконном проникновении в здание начальной школы в японской префектуре Окинава, пишет газета Okinawa Times со ссылкой на местную полицию.
По данным следствия, 21-летний военнослужащий с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу после того, как проник на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава
.
Незадолго до задержания в полицию поступил звонок о том, что на территории школы находится иностранный мужчина, который разговаривает с детьми. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в коридоре третьего этажа.
Сообщается, что в момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Вначале военный объяснил свои действия желанием полюбоваться пейзажем, однако впоследствии заявил, что “не понимает, почему оказался там”. Подробности инцидента уточняются.