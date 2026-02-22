Американского морпеха заподозрили в проникновении в школу в Японии

ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Сотрудник корпуса морской пехоты США задержан по подозрению в незаконном проникновении в здание начальной школы в японской префектуре Окинава, пишет газета Okinawa Times со ссылкой на местную полицию.

По данным следствия, 21-летний военнослужащий с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу после того, как проник на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава

Незадолго до задержания в полицию поступил звонок о том, что на территории школы находится иностранный мужчина, который разговаривает с детьми. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в коридоре третьего этажа.