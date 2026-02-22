https://ria.ru/20260222/sheremetevo-2076111215.html
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.02.2026
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
В Шереметьево ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск рейсов