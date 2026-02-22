Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В течение следующих шести лет в Москве в рамках адресной инвестиционной программы построят 45 социальных объектов, на данный момент проектируемых, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В столице ведется проектирование 45 социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы. Новые учреждения появятся в районах Красносельский, Коммунарка, Люблино, Тверской, Сокольники, Молжаниновский, Куркино, Хамовники и других. Территорию около зданий комплексно благоустроят и озеленят", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Речь идет о строительстве для москвичей современных медицинских учреждений, школ, детских садов и культурно-досуговых центров суммарной площадью более 1,2 миллиона квадратных метров.
В частности, замглавы города упомянул о некоторых культурных объектах, планируемых к сдаче до конца 2028 года. В их числе строительство школы искусств в Филимонковском районе и комплексная реконструкция детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском. Новую детскую школу искусств построят, кроме того, в районе Куркино, а в Троицке возведут многофункциональный культурно-досуговый центр, сообщил Ефимов.
Как заметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров, продолжат строиться в Москве в рамках АИП и учреждения здравоохранения. Так, новый комплекс городской клинической больницы имени В. П. Демихова площадью свыше 100 тысяч квадратных метров появится в районе Текстильщики на юго-востоке столицы. Медучреждение рассчитано на прием до 300 пациентов в смену, там оснастят примерно 30 операционных, среди прочих ангиографические, дополнил Александров.