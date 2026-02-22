Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/renovatsiya-2076072710.html
Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов
Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов - РИА Новости, 22.02.2026
Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов
В течение следующих шести лет в Москве в рамках адресной инвестиционной программы построят 45 социальных объектов, на данный момент проектируемых, рассказал... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:09:00+03:00
2026-02-22T12:09:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20260221/efimov-2075884868.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов

Ефимов: в Москве по АИП возведут 45 социальных объектов в течение шести лет

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В течение следующих шести лет в Москве в рамках адресной инвестиционной программы построят 45 социальных объектов, на данный момент проектируемых, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В столице ведется проектирование 45 социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы. Новые учреждения появятся в районах Красносельский, Коммунарка, Люблино, Тверской, Сокольники, Молжаниновский, Куркино, Хамовники и других. Территорию около зданий комплексно благоустроят и озеленят", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Речь идет о строительстве для москвичей современных медицинских учреждений, школ, детских садов и культурно-досуговых центров суммарной площадью более 1,2 миллиона квадратных метров.
В частности, замглавы города упомянул о некоторых культурных объектах, планируемых к сдаче до конца 2028 года. В их числе строительство школы искусств в Филимонковском районе и комплексная реконструкция детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском. Новую детскую школу искусств построят, кроме того, в районе Куркино, а в Троицке возведут многофункциональный культурно-досуговый центр, сообщил Ефимов.
Как заметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров, продолжат строиться в Москве в рамках АИП и учреждения здравоохранения. Так, новый комплекс городской клинической больницы имени В. П. Демихова площадью свыше 100 тысяч квадратных метров появится в районе Текстильщики на юго-востоке столицы. Медучреждение рассчитано на прием до 300 пациентов в смену, там оснастят примерно 30 операционных, среди прочих ангиографические, дополнил Александров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей
21 февраля, 14:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала