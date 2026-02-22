Ефимов: за шесть лет в Москве за счет бюджета построят 45 соцобъектов

«

"В столице ведется проектирование 45 социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы. Новые учреждения появятся в районах Красносельский, Коммунарка, Люблино, Тверской, Сокольники, Молжаниновский, Куркино, Хамовники и других. Территорию около зданий комплексно благоустроят и озеленят", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.