Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку шести украинских БПЛА - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 22.02.2026 (обновлено: 18:37 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/pvo-2076111058.html
Силы ПВО отразили атаку шести украинских БПЛА
Силы ПВО отразили атаку шести украинских БПЛА - РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО отразили атаку шести украинских БПЛА
ПВО отразила атаку шести беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:33:00+03:00
2026-02-22T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20260222/bespilotniki-2076097403.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92836b2037e3ec0d69ace4ae604551d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку шести украинских БПЛА

Собянин: силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ПВО отразила атаку шести беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
"Атака шести БПЛА отражена системой ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе MAX.
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала