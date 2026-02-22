Рейтинг@Mail.ru
"Пулково" предупредил о возможных корректировках расписания рейсов в Москву - РИА Новости, 22.02.2026
16:53 22.02.2026
"Пулково" предупредил о возможных корректировках расписания рейсов в Москву
"Пулково" предупредил о возможных корректировках расписания рейсов в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" предупредил о возможных корректировках расписания авиарейсов в Москву на фоне ограничений в
"Пулково" предупредил о возможных корректировках расписания рейсов в Москву

Аэропорт "Пулково" предупредил о корректировках расписания рейсов в Москву

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" предупредил о возможных корректировках расписания авиарейсов в Москву на фоне ограничений в воздушном пространстве столицы.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщила в воскресенье Росавиация, в настоящее время они сняты.
Постное меню в Аэрофлоте - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Аэрофлот" обновил меню к Великому посту
Вчера, 13:01
"Уважаемые пассажиры! В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов", – говорится в Telegram-канале "Пулково".
Пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и объявлениями в терминале.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
16 февраля, 18:47
 
