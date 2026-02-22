Рейтинг@Mail.ru
Прощеное воскресенье 2026: картинки, открытки с надписью "Прости меня"
00:10 22.02.2026
Прощеное воскресенье 2026: красивые картинки и открытки
Прощеное воскресенье 2026: картинки, открытки с надписью "Прости меня"
Прощеное воскресенье 2026: красивые картинки и открытки
Скачайте бесплатно красивые и смешные картинки на Прощеное воскресенье. Поздравления для мамы, любимых, друзей. Открытки "Бог простит" и "Прости меня" с котиками.
2026-02-22T00:10:00+03:00
2026-02-22T00:10:00+03:00
открытки
прощеное воскресенье
православие
праздники
великий пост
открытки, прощеное воскресенье, православие, праздники, великий пост
Открытки, Прощеное воскресенье, Православие, Праздники, Великий пост

Прощеное воскресенье 2026: красивые картинки и открытки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в Прощеное воскресенье
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Прощеное воскресенье — особый день в православном календаре. Оно завершает Масленичную неделю и предваряет Великий пост. В 2026 году праздник отмечается 22 февраля. Простое слово "прости" способно исцелить душевные раны, восстановить разрушенные отношения и подарить облегчение. Красивая открытка-поздравление с Прощенным воскресеньем поможет искренне попросить прощения у близких и самому отпустить накопившиеся обиды. Вы можете выбрать любую картинку из нашей подборки и бесплатно скачать ее для отправки в мессенджерах или по электронной почте.
Масленица - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Масленица 2026: красивые картинки и открытки с поздравлениями
17 февраля, 12:00

Красивые открытки с Прощеным воскресеньем 2026

Подготовили особенную коллекцию открыток, которые помогут выразить искренние чувства, попросить прощения у близких и достучаться до сердец тех, кто дорог. Красивые картинки с просьбой о прощении, изображения ангелов, изящные открытки с золотыми куполами и церковными свечами, нежные цветочные композиции — различные варианты для любого адресата.
© открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка на Прощеное воскресенье
Красивая картинка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая картинка на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с храмом на Прощеное воскресенье 2026
Картинка с храмом на Прощеное воскресенье 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с храмом на Прощеное воскресенье 2026
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка на Прощеное воскресенье с пожеланием
Открытка на Прощеное воскресенье с пожеланием - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка на Прощеное воскресенье с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиСкачать бесплатно открытку с Прощеным воскресеньем
Скачать бесплатно открытку с Прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Скачать бесплатно открытку с Прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с весенней рекой и обращением на Прощеное воскресенье
Картинка с весенней рекой и обращением на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с весенней рекой и обращением на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с Прощеным воскресеньем
Открытка с Прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка с Прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка со свечкой с Прощеным воскресеньем
Картинка со свечкой с Прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка со свечкой с Прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с Прощеным воскресеньем
Открытка с Прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка с Прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка "Прости" в высоком разрешении
Картинка Прости в высоком разрешении - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка "Прости" в высоком разрешении
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЛаконичная картинка на Прощеное воскресенье
Лаконичная картинка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Лаконичная картинка на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка на Прощеное воскресенье
Красивая картинка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая картинка на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка на Прощеное воскресенье
Картинка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка на Прощеное воскресенье
Скачать
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
"Можно навредить". Главные заблуждения о Прощеном воскресенье
6 марта 2022, 08:00

Поздравляем с Прощеным воскресеньем: картинки с надписями

Коллекция картинок с надписями на фоне церковных свечей, православных храмов, весенних цветов. Скачивайте готовые изображения с надписями в стихах и прозе, с цитатами о прощении или добавьте короткое поздравление к открытке:
  • "В Прощеное воскресение прошу у тебя прощения. Пусть все обиды останутся в прошлом, душа наполнится светом и любовью!"
  • "С Прощеным воскресеньем! Пусть взаимное прощение принесет гармонию, спокойствие и радость".
  • "В этот светлый день Прощеного воскресенья желаю мира в душе и благодати".
  • "Прости меня и я прощаю тебя всем сердцем!"
© открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Прощеным воскресеньем
Красивая открытка с Прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с деревьями и птицами на Прощеное воскресенье
Картинка с деревьями и птицами на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с деревьями и птицами на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка на Прощеное воскресенье
Картинка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОригинальная открытка на Прощеное воскресенье
Оригинальная открытка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Оригинальная открытка на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с церковью на Прощеное воскресенье
Открытка с церковью на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка с церковью на Прощеное воскресенье
Скачать
Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Прощеное воскресенье 2026: дата, история и традиции праздника
3 февраля 2025, 16:38

Прости меня: трогательные картинки для мамы, любимых и друзей

В Прощеное воскресенье особенно важно примирение с близкими людьми: родственниками и любимыми. Пусть слова прощения и любви будут услышаны в этот особенный день. Скачайте открытку для мамы, чье сердце всегда открыто для прощения. Отправьте трепетную открытку жене или мужу со словами "Прости, люблю тебя родной/родная" и останутся позади все временные разногласия. Начните утро с отправки картинки со словами "Прости, если обидела" для подруги или друга и уйдут все недопонимания.
© открытка создана РИА НовостиКартинки прости мама на Прощеное воскресенье
Картинки прости мама на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинки прости мама на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинки "прости папа" на Прощеное воскресенье
Картинки прости папа на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинки "прости папа" на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка на Прощеное воскресенье 2026
Открытка на Прощеное воскресенье 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка на Прощеное воскресенье 2026
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка любимой девушке на Прощеное воскресенье
Картинка любимой девушке на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка любимой девушке на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиТрогательная картинка "прости бабушка" на Прощеное воскресенье
Трогательная картинка прости бабушка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Трогательная картинка "прости бабушка" на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка "прости дедушка" на Прощеное воскресенье
Картинка прости дедушка на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка "прости дедушка" на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка любимому на Прощеное воскресенье
Картинка любимому на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка любимому на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка для подруги на Прощеное воскресенье
Картинка для подруги на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка для подруги на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с весенней природой на Прощеное воскресенье
Красивая открытка с весенней природой на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с весенней природой на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиСкачать открытку с котом на Прощеное воскресенье
Скачать открытку с котом на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Скачать открытку с котом на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с Прощеным воскресеньем бесплатно
Открытка с Прощеным воскресеньем бесплатно - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка с Прощеным воскресеньем бесплатно
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка для любимых и близких в Прощеное воскресенье
Открытка для любимых и близких в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка для любимых и близких в Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка для папы в Прощеное воскресенье
Открытка для папы в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка для папы в Прощеное воскресенье
Скачать

Бог простит, и я прощаю: картинки с духовным смыслом

Для верующих Прощеное воскресенье имеет глубокий религиозный смысл и напоминает о том, что только прощая других, мы сами можем получить прощение. Когда человек обращается со словами "Прости меня!" следует отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Картинки с духовным смыслом отличаются особой сдержанностью и духовной глубиной. В нашей коллекции открытки в спокойных тонах с библейскими сюжетами, изображением церквей и колоколов, ликами святых и зажженных свечей.
© открытка создана РИА НовостиКартинка "Прошу прощения"
Картинка Прошу прощения - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка "Прошу прощения"
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с голубям на Прощеное воскресенье
Картинка с голубям на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с голубям на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с пожеланиями на Прощеное воскресенье
Картинка с пожеланиями на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с пожеланиями на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка-обращение к Господу в день Прощеного восресенья
Картинка-обращение к Господу в день Прощеного восресенья - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка-обращение к Господу в день Прощеного восресенья
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка-поздравление с прощеным воскресеньем
Картинка-поздравление с прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка-поздравление с прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПоздравление с прощеным воскресеньем
Поздравление с прощеным воскресеньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Поздравление с прощеным воскресеньем
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с пожеланием на Прощеное воскресенье
Картинка с пожеланием на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с пожеланием на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПоздравление с прощеным воскресеньем для мессенджеров
Поздравление с прощеным воскресеньем для мессенджеров - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Поздравление с прощеным воскресеньем для мессенджеров
Скачать

Прикольные и смешные картинки на Прощеное воскресенье

Когда сложно подобрать слова, забавная открытка поможет сделать просьбу о прощении и разрядить обстановку. Такие прикольные картинки уместны для близких, коллег и друзей, особенно в случае мелких разногласий и ссор. Котики с виноватыми мордочками и трогательными надписями "Прости меня", смешные картинки и забавные надписи на тему прощения, открытки с юмором — легкий и непринужденный способ попросить прощения и показать, что человек важен для вас.
© открытка создана РИА НовостиМишка в Прощеное воскресенье
Мишка в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Мишка в Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДиалог детей о прощении
Диалог детей о прощении - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Диалог детей о прощении
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКошка улеглась на клавиатуре ноутбука
Кошка улеглась на клавиатуре ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Кошка улеглась на клавиатуре ноутбука
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМишка пришел домой с букетом и извинениями
Мишка пришел домой с букетом и извинениями - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Мишка пришел домой с букетом и извинениями
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКот и собака просят друг у друга прощения
Кот и собака просят друг у друга прощения - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Кот и собака просят друг у друга прощения
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЛягушка-Звездочет колдует извинения
Лягушка-Звездочет колдует извинения - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Лягушка-Звездочет колдует извинения
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЩенок просит прощения
Щенок просит прощения - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Щенок просит прощения
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОригинальный вариант картинки на Прощеное воскресенье
Оригинальный вариант картинки на Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Оригинальный вариант картинки на Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка на Прощеное воскресенье с юмором и блинами
Открытка на Прощеное воскресенье с юмором и блинами - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка на Прощеное воскресенье с юмором и блинами
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКартинка с котиком в прощеное воскресенье
Картинка с котиком в прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Картинка с котиком в прощеное воскресенье
Скачать
 
