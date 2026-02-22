Прощеное воскресенье 2026: красивые картинки и открытки

МОСКВА — РИА Новости. Прощеное воскресенье — особый день в православном календаре. Оно завершает Масленичную неделю и предваряет Великий пост. В 2026 году праздник отмечается 22 февраля. Простое слово "прости" способно исцелить душевные раны, восстановить разрушенные отношения и подарить облегчение. Красивая открытка-поздравление с Прощенным воскресеньем поможет искренне попросить прощения у близких и самому отпустить накопившиеся обиды. Вы можете выбрать любую картинку из нашей подборки и бесплатно скачать ее для отправки в мессенджерах или по электронной почте.

Красивые открытки с Прощеным воскресеньем 2026

Подготовили особенную коллекцию открыток, которые помогут выразить искренние чувства, попросить прощения у близких и достучаться до сердец тех, кто дорог. Красивые картинки с просьбой о прощении, изображения ангелов, изящные открытки с золотыми куполами и церковными свечами, нежные цветочные композиции — различные варианты для любого адресата.

© открытка создана РИА Новости Красивая картинка на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Красивая картинка на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка с храмом на Прощеное воскресенье 2026 © открытка создана РИА Новости Картинка с храмом на Прощеное воскресенье 2026 Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка на Прощеное воскресенье с пожеланием © открытка создана РИА Новости Открытка на Прощеное воскресенье с пожеланием Скачать

© открытка создана РИА Новости Скачать бесплатно открытку с Прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Скачать бесплатно открытку с Прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка с весенней рекой и обращением на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка с весенней рекой и обращением на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка с Прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Открытка с Прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка со свечкой с Прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Картинка со свечкой с Прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка с Прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Открытка с Прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка "Прости" в высоком разрешении © открытка создана РИА Новости Картинка "Прости" в высоком разрешении Скачать

© открытка создана РИА Новости Лаконичная картинка на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Лаконичная картинка на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивая картинка на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Красивая картинка на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка на Прощеное воскресенье Скачать

Поздравляем с Прощеным воскресеньем: картинки с надписями

Коллекция картинок с надписями на фоне церковных свечей, православных храмов, весенних цветов. Скачивайте готовые изображения с надписями в стихах и прозе, с цитатами о прощении или добавьте короткое поздравление к открытке:

"В Прощеное воскресение прошу у тебя прощения. Пусть все обиды останутся в прошлом, душа наполнится светом и любовью!"

"С Прощеным воскресеньем! Пусть взаимное прощение принесет гармонию, спокойствие и радость".

"В этот светлый день Прощеного воскресенья желаю мира в душе и благодати".

"Прости меня и я прощаю тебя всем сердцем!"

© открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка с деревьями и птицами на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка с деревьями и птицами на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Оригинальная открытка на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Оригинальная открытка на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка с церковью на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Открытка с церковью на Прощеное воскресенье Скачать

Прости меня: трогательные картинки для мамы, любимых и друзей

В Прощеное воскресенье особенно важно примирение с близкими людьми: родственниками и любимыми. Пусть слова прощения и любви будут услышаны в этот особенный день. Скачайте открытку для мамы, чье сердце всегда открыто для прощения. Отправьте трепетную открытку жене или мужу со словами "Прости, люблю тебя родной/родная" и останутся позади все временные разногласия. Начните утро с отправки картинки со словами "Прости, если обидела" для подруги или друга и уйдут все недопонимания.

© открытка создана РИА Новости Картинки прости мама на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинки прости мама на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинки "прости папа" на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинки "прости папа" на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка на Прощеное воскресенье 2026 © открытка создана РИА Новости Открытка на Прощеное воскресенье 2026 Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка любимой девушке на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка любимой девушке на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Трогательная картинка "прости бабушка" на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Трогательная картинка "прости бабушка" на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка "прости дедушка" на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка "прости дедушка" на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка любимому на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка любимому на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка для подруги на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка для подруги на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивая открытка с весенней природой на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Красивая открытка с весенней природой на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Скачать открытку с котом на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Скачать открытку с котом на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка с Прощеным воскресеньем бесплатно © открытка создана РИА Новости Открытка с Прощеным воскресеньем бесплатно Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка для любимых и близких в Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Открытка для любимых и близких в Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка для папы в Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Открытка для папы в Прощеное воскресенье Скачать

Бог простит, и я прощаю: картинки с духовным смыслом

Для верующих Прощеное воскресенье имеет глубокий религиозный смысл и напоминает о том, что только прощая других, мы сами можем получить прощение. Когда человек обращается со словами "Прости меня!" следует отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Картинки с духовным смыслом отличаются особой сдержанностью и духовной глубиной. В нашей коллекции открытки в спокойных тонах с библейскими сюжетами, изображением церквей и колоколов, ликами святых и зажженных свечей.

© открытка создана РИА Новости Картинка "Прошу прощения" © открытка создана РИА Новости Картинка "Прошу прощения" Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка с голубям на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка с голубям на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка с пожеланиями на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка с пожеланиями на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка-обращение к Господу в день Прощеного восресенья © открытка создана РИА Новости Картинка-обращение к Господу в день Прощеного восресенья Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка-поздравление с прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Картинка-поздравление с прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Поздравление с прощеным воскресеньем © открытка создана РИА Новости Поздравление с прощеным воскресеньем Скачать

© открытка создана РИА Новости Картинка с пожеланием на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Картинка с пожеланием на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Поздравление с прощеным воскресеньем для мессенджеров © открытка создана РИА Новости Поздравление с прощеным воскресеньем для мессенджеров Скачать

Прикольные и смешные картинки на Прощеное воскресенье

Когда сложно подобрать слова, забавная открытка поможет сделать просьбу о прощении и разрядить обстановку. Такие прикольные картинки уместны для близких, коллег и друзей, особенно в случае мелких разногласий и ссор. Котики с виноватыми мордочками и трогательными надписями "Прости меня", смешные картинки и забавные надписи на тему прощения, открытки с юмором — легкий и непринужденный способ попросить прощения и показать, что человек важен для вас.

© открытка создана РИА Новости Мишка в Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Мишка в Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Диалог детей о прощении © открытка создана РИА Новости Диалог детей о прощении Скачать

© открытка создана РИА Новости Кошка улеглась на клавиатуре ноутбука © открытка создана РИА Новости Кошка улеглась на клавиатуре ноутбука Скачать

© открытка создана РИА Новости Мишка пришел домой с букетом и извинениями © открытка создана РИА Новости Мишка пришел домой с букетом и извинениями Скачать

© открытка создана РИА Новости Кот и собака просят друг у друга прощения © открытка создана РИА Новости Кот и собака просят друг у друга прощения Скачать

© открытка создана РИА Новости Лягушка-Звездочет колдует извинения © открытка создана РИА Новости Лягушка-Звездочет колдует извинения Скачать

© открытка создана РИА Новости Щенок просит прощения © открытка создана РИА Новости Щенок просит прощения Скачать

© открытка создана РИА Новости Оригинальный вариант картинки на Прощеное воскресенье © открытка создана РИА Новости Оригинальный вариант картинки на Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка на Прощеное воскресенье с юмором и блинами © открытка создана РИА Новости Открытка на Прощеное воскресенье с юмором и блинами Скачать