https://ria.ru/20260222/pozhar-2076124208.html
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 22.02.2026
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:48:00+03:00
2026-02-22T19:48:00+03:00
2026-02-22T19:48:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_30e62262cc2dd3683df3e977047e9d62.jpg
https://ria.ru/20260222/moskva-2076105711.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_880db52ecfad427008ccaad816c36940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
РИА Новости: пожар в здании на северо-востоке Москвы локализован