В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре
19:46 22.02.2026
В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре
Тридцать пять коров погибли при пожаре в Володарском районе Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 22.02.2026
происшествия
нижегородская область
володарский район
володарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
володарский район
володарск
Происшествия, Нижегородская область, Володарский район, Володарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Корова . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Тридцать пять коров погибли при пожаре в Володарском районе Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
Хозяйственная постройка загорелась в Володарске в воскресенье днем. На момент прибытия первых пожарных подразделений постройка горела открытым пламенем.
"Огнеборцы МЧС России потушили огонь на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погибло 35 коров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки, уточнили в ведомстве.
