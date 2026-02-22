https://ria.ru/20260222/pozhar-2076122713.html
В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре
В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре - РИА Новости, 22.02.2026
В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре
Тридцать пять коров погибли при пожаре в Володарском районе Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:46:00+03:00
2026-02-22T19:46:00+03:00
2026-02-22T19:46:00+03:00
происшествия
нижегородская область
володарский район
володарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966532987_0:174:3225:1988_1920x0_80_0_0_5faf358299da50688334a1891285f4bd.jpg
https://ria.ru/20260222/peterburg-2076121468.html
нижегородская область
володарский район
володарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966532987_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_28a53f81023883333044be4207420f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, володарский район, володарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Володарский район, Володарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре
МЧС: в Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре