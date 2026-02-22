Площадь пожара в здании на северо-востоке Москвы составила 600 квадратов

https://ria.ru/20260222/pozhar-2076100217.html
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
россия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании на северо-востоке Москвы составила 600 "квадратов", силы направлены также на защиту соседнего здания, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы произошел пожар.
"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Образцова, дом 31, строение 3. Пожар произошел на втором этаже и распространился на чердачное помещение реконструируемого административного здания. Площадь 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и защиту соседнего 5-этажного здания.
Дальнейшая информация уточняется.