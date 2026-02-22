Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Дополнительное давление на энергетическую систему Украины неизбежно ударит по домохозяйствам, и в такой ситуации часть населения может уже начать искать возможности покинуть страну, заявил РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи.

"Энергетическая система Украины и так работает на пределе, и любое дополнительное давление неизбежно ударит по домохозяйствам. В такой ситуации часть населения может просто начать искать возможности уехать, потому что без топлива и электричества нормальная жизнь становится невозможной", - сказал собеседник агентства.

Эксперт убежден, что ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах.

"Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно. (Владимир) Зеленский прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями", - подчеркнул венгерский политолог.