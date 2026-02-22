Рейтинг@Mail.ru
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/politolog-2076053777.html
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог - РИА Новости, 22.02.2026
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
Дополнительное давление на энергетическую систему Украины неизбежно ударит по домохозяйствам, и в такой ситуации часть населения может уже начать искать... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T09:09:00+03:00
2026-02-22T09:09:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
https://ria.ru/20260222/ekonomika-2076041524.html
https://ria.ru/20260222/urkaina-2076048890.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог

Политолог Харгитаи: давление на энергосистему Украины ударит по домохозяйствам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Дополнительное давление на энергетическую систему Украины неизбежно ударит по домохозяйствам, и в такой ситуации часть населения может уже начать искать возможности покинуть страну, заявил РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
05:17
"Энергетическая система Украины и так работает на пределе, и любое дополнительное давление неизбежно ударит по домохозяйствам. В такой ситуации часть населения может просто начать искать возможности уехать, потому что без топлива и электричества нормальная жизнь становится невозможной", - сказал собеседник агентства.
Эксперт убежден, что ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах.
"Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно. (Владимир) Зеленский прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями", - подчеркнул венгерский политолог.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров
08:19
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала