Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
Политолог Харгитаи: давление на энергосистему Украины ударит по домохозяйствам
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Дополнительное давление на энергетическую систему Украины неизбежно ударит по домохозяйствам, и в такой ситуации часть населения может уже начать искать возможности покинуть страну, заявил РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто
заявил, что Венгрия
блокирует выделение Украине
кредита ЕС
на 90 миллиардов евро, пока Киев
препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что Будапешт
вслед за Братиславой
рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
"Энергетическая система Украины и так работает на пределе, и любое дополнительное давление неизбежно ударит по домохозяйствам. В такой ситуации часть населения может просто начать искать возможности уехать, потому что без топлива и электричества нормальная жизнь становится невозможной", - сказал собеседник агентства.
Эксперт убежден, что ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах.
"Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно. (Владимир) Зеленский прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями", - подчеркнул венгерский политолог.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель
заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.