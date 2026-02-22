Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге - РИА Новости, 22.02.2026
23:25 22.02.2026 (обновлено: 23:26 22.02.2026)
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге
происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге

Волк: в Подмосковье при катании на тюбинге погибла девочка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Девочка в Подмосковье попала под колеса внедорожника и скончалась при катании на тюбинге, привязанному к машине, водитель направлен на медосвидетельствование, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колеса и от полученных травм скончалась", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что водитель направлен на медицинское освидетельствование, правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последствия столкновения трех автомобилей в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
