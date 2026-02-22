https://ria.ru/20260222/podmoskove-2076141981.html
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге
Девочка в Подмосковье попала под колеса внедорожника и скончалась при катании на тюбинге, привязанному к машине, водитель направлен на медосвидетельствование,... РИА Новости, 22.02.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
