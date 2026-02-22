В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Девочка в Подмосковье попала под колеса внедорожника и скончалась при катании на тюбинге, привязанному к машине, водитель направлен на медосвидетельствование, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.