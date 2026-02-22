Рейтинг@Mail.ru
Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 22.02.2026 (обновлено: 09:58 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/pevitsy-2075826675.html
Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую
Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую - РИА Новости, 22.02.2026
Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую
В мире современной эстрады живое пение стало уникальным феноменом — технический прогресс позволяет скрыть любые недостатки. Но когда зритель платит за билет, он РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T09:56:00+03:00
2026-02-22T09:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727424793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a9cc5bd98d919098800c3868fa36625.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727424793_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a86f910458e8be6f6ae719b5fd54b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В мире современной эстрады живое пение стало уникальным феноменом — технический прогресс позволяет скрыть любые недостатки. Но когда зритель платит за билет, он вправе ожидать настоящего живого звука.
Для каких российских певиц это вопрос профессиональной этики и принципиальная позиция?

Она против компьютерной магии

Пелагея ворвалась в мир шоу-бизнеса неожиданно и ярко. Еще школьницей она стала участницей команды КВН Новосибирского государственного университета, игравшей в Высшей лиге. Зрители запомнили эту маленькую девочку с мощным голосом. Школу будущая звезда окончила экстерном, а затем ГИТИС — с красным дипломом.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Певица Пелагея
Учебу она совмещала с выступлениями, но полностью посвятила себя сцене только после получения высшего образования. Тогда же появились группа, гастрольный график и первые контракты.
Уникальность Пелагеи заключается в феноменальном диапазоне в четыре октавы и редком сочетании народной школы пения с эстрадной техникой.
Знаменитая ария Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент" — композиция, созданная с помощью компьютерных технологий и считающаяся практически неисполнимой вживую. Пелагея исполнила ее, причем в самом высоком — свистковом регистре человеческого голоса.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея выступает на 2-м благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве
Певица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певица Пелагея выступает на 2-м благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве

"Невероятно талантлива!"

История Полины Гагариной началась с прослушивания в музыкальной школе, где она исполнила песню Уитни Хьюстон. Педагоги поняли сразу: девочку надо брать, она невероятно талантлива.
Гагарина доказывала это на протяжении всей карьеры — от победы в "Фабрике звезд" до второго места на "Евровидении-2015", которое принесло ей международное признание.
У певицы есть редкий навык — белтинг. Она берет высокие ноты полным голосом, не переходя в головной регистр. Этой технике можно научиться, но без природных данных она недоступна.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолина Гагарина во время репетиции первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2015" в Вене
Полина Гагарина во время репетиции первого полуфинала международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Полина Гагарина во время репетиции первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2015" в Вене
Гагарина не раз заявляла в интервью, что петь без фонограммы, где возможно, — ее принципиальная позиция. Критики и коллеги неоднократно признавали ее лучшей певицей страны.
Помимо музыки, Гагарина занимается актерской деятельностью, снимается в кино и озвучивает мультфильмы. Ее визитной карточкой стала песня "Кукушка" — кавер-версия на хит Виктора Цоя, прозвучавшая в фильме "Битва за Севастополь".

Из детдома на большую сцену

Биография Дианы Анкудиновой могла сложиться совсем иначе. До пяти лет она воспитывалась в детском доме, пока у нее не появились опекуны. Друг семьи первым обратил внимание на абсолютный слух и уникальный голос девочки.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПевица Диана Анкудинова
Певица Диана Анкудинова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Певица Диана Анкудинова
Путь на сцену не был усыпан розами. Анкудинова дошла до телекастинга в шоу "Голос. Дети", но ни один наставник к ней не повернулся. Год спустя Диану увидели на другом канале, в проекте "Ты супер!". Ее вокал заставил вскочить с мест и аплодировать стоя Сергея Лазарева и Игоря Крутого.
Секрет Анкудиновой в нестандартной технике пения с опущенной гортанью. Это создает большое резонансное пространство, придающее низкому голосу объемное звучание.

Двадцать лет без фонограммы

Елизавета Иванцив, известная как Елка, — явление уникальное. Живая легенда честного звука. Ее карьера началась с победы на скромном московском фестивале. Хрипловатый, проникновенный тембр и сегодня звучит на концертах без скидок на возраст и стаж. Это железная вокальная выносливость и глубочайшее уважение к зрителю.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Певица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Музыкальные критики часто спорят о творчестве Елки, но сходятся в одном: ее музыка не для всех. Это точно не попса в привычном понимании. Невероятный голос, удивительная манера исполнения, сарказм, юмор, искренность с нотками боли — с каждым годом аудитория певицы только растет.
"Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал”, — признавалась певица в интервью.

Она поет выше всех

Исполнительница Ани Лорак принципиально поет только вживую. И этому есть довольно разумное объяснение.
"Я певица. Это слово произошло от слова "петь". Я люблю петь и считаю, что артист обязан дарить людям свое искусство, используя свой голос”, — говорит она в беседе с "АиФ".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии 5-го Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Ани Лорак выступает на открытии 5-го Международного музыкального фестиваля "Жара"
Диапазон голоса Лорак составляет 4,5 октавы — один из самых высоких среди отечественных исполнителей.
"Я и сегодня работаю над тем, чтобы улучшать звучание и тонус своего голоса", — делится исполнительница.

Она не согласна на компромиссы

Зара — заслуженная артистка России, чье творческое кредо не меняется десятилетиями: "Никогда не петь под фонограмму".
Аншлаги в Кремлевском дворце доказывают: публика ценит эту аутентичность. Зара — эталон вокальной стабильности и творческой порядочности. И именно поэтому она и спелась с Мирей Матье.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Зара выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске — 2022"
Певица Зара выступает на XXXI Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске 2022 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Зара выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске — 2022"
"Горжусь тем, что мне посчастливилось выступать на одной сцене с легендой французской музыки, познакомиться с ней и ее семьей", — рассказывала Зара.
Что же касается выступлений, то тут вопрос принципиальный — петь только вживую. "Зритель покупает билет, хочет слышать голос певца, но в итоге обманут", — говорит певица.
Возможно, поэтому этих исполнительниц так любят зрители. Ведь они приходят ради настоящей и живой энергии.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала