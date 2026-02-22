Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В мире современной эстрады живое пение стало уникальным феноменом — технический прогресс позволяет скрыть любые недостатки. Но когда зритель платит за билет, он вправе ожидать настоящего живого звука.

Для каких российских певиц это вопрос профессиональной этики и принципиальная позиция?

Она против компьютерной магии

Пелагея ворвалась в мир шоу-бизнеса неожиданно и ярко. Еще школьницей она стала участницей команды КВН Новосибирского государственного университета, игравшей в Высшей лиге. Зрители запомнили эту маленькую девочку с мощным голосом. Школу будущая звезда окончила экстерном, а затем ГИТИС — с красным дипломом.

Учебу она совмещала с выступлениями, но полностью посвятила себя сцене только после получения высшего образования. Тогда же появились группа, гастрольный график и первые контракты.

Уникальность Пелагеи заключается в феноменальном диапазоне в четыре октавы и редком сочетании народной школы пения с эстрадной техникой.

Знаменитая ария Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент" — композиция, созданная с помощью компьютерных технологий и считающаяся практически неисполнимой вживую. Пелагея исполнила ее, причем в самом высоком — свистковом регистре человеческого голоса.

"Невероятно талантлива!"

История Полины Гагариной началась с прослушивания в музыкальной школе, где она исполнила песню Уитни Хьюстон. Педагоги поняли сразу: девочку надо брать, она невероятно талантлива.

Гагарина доказывала это на протяжении всей карьеры — от победы в "Фабрике звезд" до второго места на "Евровидении-2015", которое принесло ей международное признание.

У певицы есть редкий навык — белтинг. Она берет высокие ноты полным голосом, не переходя в головной регистр. Этой технике можно научиться, но без природных данных она недоступна.

Гагарина не раз заявляла в интервью, что петь без фонограммы, где возможно, — ее принципиальная позиция. Критики и коллеги неоднократно признавали ее лучшей певицей страны.

Помимо музыки, Гагарина занимается актерской деятельностью, снимается в кино и озвучивает мультфильмы. Ее визитной карточкой стала песня "Кукушка" — кавер-версия на хит Виктора Цоя, прозвучавшая в фильме "Битва за Севастополь".

Из детдома на большую сцену

Биография Дианы Анкудиновой могла сложиться совсем иначе. До пяти лет она воспитывалась в детском доме, пока у нее не появились опекуны. Друг семьи первым обратил внимание на абсолютный слух и уникальный голос девочки.

Путь на сцену не был усыпан розами. Анкудинова дошла до телекастинга в шоу "Голос. Дети", но ни один наставник к ней не повернулся. Год спустя Диану увидели на другом канале, в проекте "Ты супер!". Ее вокал заставил вскочить с мест и аплодировать стоя Сергея Лазарева и Игоря Крутого.

Секрет Анкудиновой в нестандартной технике пения с опущенной гортанью. Это создает большое резонансное пространство, придающее низкому голосу объемное звучание.

Двадцать лет без фонограммы

Елизавета Иванцив, известная как Елка, — явление уникальное. Живая легенда честного звука. Ее карьера началась с победы на скромном московском фестивале. Хрипловатый, проникновенный тембр и сегодня звучит на концертах без скидок на возраст и стаж. Это железная вокальная выносливость и глубочайшее уважение к зрителю.

Музыкальные критики часто спорят о творчестве Елки, но сходятся в одном: ее музыка не для всех. Это точно не попса в привычном понимании. Невероятный голос, удивительная манера исполнения, сарказм, юмор, искренность с нотками боли — с каждым годом аудитория певицы только растет.

"Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал”, — признавалась певица в интервью.

Она поет выше всех

Исполнительница Ани Лорак принципиально поет только вживую . И этому есть довольно разумное объяснение.

"Я певица. Это слово произошло от слова "петь". Я люблю петь и считаю, что артист обязан дарить людям свое искусство, используя свой голос”, — говорит она в беседе с "АиФ".

Диапазон голоса Лорак составляет 4,5 октавы — один из самых высоких среди отечественных исполнителей.

"Я и сегодня работаю над тем, чтобы улучшать звучание и тонус своего голоса", — делится исполнительница.

Она не согласна на компромиссы

Зара — заслуженная артистка России, чье творческое кредо не меняется десятилетиями: "Никогда не петь под фонограмму".

Аншлаги в Кремлевском дворце доказывают: публика ценит эту аутентичность. Зара — эталон вокальной стабильности и творческой порядочности . И именно поэтому она и спелась с Мирей Матье.

"Горжусь тем, что мне посчастливилось выступать на одной сцене с легендой французской музыки, познакомиться с ней и ее семьей", — рассказывала Зара.

Что же касается выступлений, то тут вопрос принципиальный — петь только вживую. "Зритель покупает билет, хочет слышать голос певца, но в итоге обманут", — говорит певица.