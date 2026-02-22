Кто из российских певиц предпочитает фонограмме петь только вживую

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В мире современной эстрады живое пение стало уникальным феноменом — технический прогресс позволяет скрыть любые недостатки. Но когда зритель платит за билет, он вправе ожидать настоящего живого звука.
Для каких российских певиц это вопрос профессиональной этики и принципиальная позиция?
Она против компьютерной магии
Пелагея ворвалась в мир шоу-бизнеса неожиданно и ярко. Еще школьницей она стала участницей команды КВН Новосибирского государственного университета, игравшей в Высшей лиге. Зрители запомнили эту маленькую девочку с мощным голосом. Школу будущая звезда окончила экстерном, а затем ГИТИС — с красным дипломом.
Учебу она совмещала с выступлениями, но полностью посвятила себя сцене только после получения высшего образования. Тогда же появились группа, гастрольный график и первые контракты.
Уникальность Пелагеи заключается в феноменальном диапазоне в четыре октавы и редком сочетании народной школы пения с эстрадной техникой.
Знаменитая ария Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент" — композиция, созданная с помощью компьютерных технологий и считающаяся практически неисполнимой вживую. Пелагея исполнила ее, причем в самом высоком — свистковом регистре человеческого голоса.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея выступает на 2-м благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве
"Невероятно талантлива!"
История Полины Гагариной началась с прослушивания в музыкальной школе, где она исполнила песню Уитни Хьюстон. Педагоги поняли сразу: девочку надо брать, она невероятно талантлива.
Гагарина доказывала это на протяжении всей карьеры — от победы в "Фабрике звезд" до второго места на "Евровидении-2015", которое принесло ей международное признание.
У певицы есть редкий навык — белтинг. Она берет высокие ноты полным голосом, не переходя в головной регистр. Этой технике можно научиться, но без природных данных она недоступна.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолина Гагарина во время репетиции первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2015" в Вене
Гагарина не раз заявляла в интервью, что петь без фонограммы, где возможно, — ее принципиальная позиция. Критики и коллеги неоднократно признавали ее лучшей певицей страны.
Помимо музыки, Гагарина занимается актерской деятельностью, снимается в кино и озвучивает мультфильмы. Ее визитной карточкой стала песня "Кукушка" — кавер-версия на хит Виктора Цоя, прозвучавшая в фильме "Битва за Севастополь".
Из детдома на большую сцену
Биография Дианы Анкудиновой могла сложиться совсем иначе. До пяти лет она воспитывалась в детском доме, пока у нее не появились опекуны. Друг семьи первым обратил внимание на абсолютный слух и уникальный голос девочки.
Путь на сцену не был усыпан розами. Анкудинова дошла до телекастинга в шоу "Голос. Дети", но ни один наставник к ней не повернулся. Год спустя Диану увидели на другом канале, в проекте "Ты супер!". Ее вокал заставил вскочить с мест и аплодировать стоя Сергея Лазарева и Игоря Крутого.
Секрет Анкудиновой в нестандартной технике пения с опущенной гортанью. Это создает большое резонансное пространство, придающее низкому голосу объемное звучание.
Двадцать лет без фонограммы
Елизавета Иванцив, известная как Елка, — явление уникальное. Живая легенда честного звука. Ее карьера началась с победы на скромном московском фестивале. Хрипловатый, проникновенный тембр и сегодня звучит на концертах без скидок на возраст и стаж. Это железная вокальная выносливость и глубочайшее уважение к зрителю.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Музыкальные критики часто спорят о творчестве Елки, но сходятся в одном: ее музыка не для всех. Это точно не попса в привычном понимании. Невероятный голос, удивительная манера исполнения, сарказм, юмор, искренность с нотками боли — с каждым годом аудитория певицы только растет.
"Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал”, — признавалась певица в интервью.
Она поет выше всех
Исполнительница Ани Лорак принципиально поет только вживую. И этому есть довольно разумное объяснение.
"Я певица. Это слово произошло от слова "петь". Я люблю петь и считаю, что артист обязан дарить людям свое искусство, используя свой голос”, — говорит она в беседе с "АиФ".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии 5-го Международного музыкального фестиваля "Жара"
Диапазон голоса Лорак составляет 4,5 октавы — один из самых высоких среди отечественных исполнителей.
"Я и сегодня работаю над тем, чтобы улучшать звучание и тонус своего голоса", — делится исполнительница.
Она не согласна на компромиссы
Зара — заслуженная артистка России, чье творческое кредо не меняется десятилетиями: "Никогда не петь под фонограмму".
Аншлаги в Кремлевском дворце доказывают: публика ценит эту аутентичность. Зара — эталон вокальной стабильности и творческой порядочности. И именно поэтому она и спелась с Мирей Матье.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Зара выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске — 2022"
"Горжусь тем, что мне посчастливилось выступать на одной сцене с легендой французской музыки, познакомиться с ней и ее семьей", — рассказывала Зара.
Что же касается выступлений, то тут вопрос принципиальный — петь только вживую. "Зритель покупает билет, хочет слышать голос певца, но в итоге обманут", — говорит певица.
Возможно, поэтому этих исполнительниц так любят зрители. Ведь они приходят ради настоящей и живой энергии.