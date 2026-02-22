Рейтинг@Mail.ru
21:35 22.02.2026
Умер советский разведчик Петрос Петросян
Умер советский разведчик Петрос Петросян
Петрос Арташесович Петросян
Петрос Арташесович Петросян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян скончался в возрасте 102 лет, сообщила РИА Новости заместитель председателя Объединения ветеранов Армении, главный редактор журнала "Ветеран" Елена Шуваева.
"Петрос Арташесович скончался вчера вечером. В декабре ему исполнилось 102 года", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, Петросян до 100 лет возглавлял Комитет ветеранов Великой Отечественной войны при Объединении ветеранов Армении, а последние два года был почетным председателем комитета.
Петрос Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. По окончании школы, в 1941 году он добровольцем вступил в ряды Красной армии и с 1942 года воевал на фронтах войны.
Командуя артиллерийской батареей, Петросян участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии. В боях был трижды ранен, но по выздоровлении вновь возвращался в строй, дойдя до Берлина.
В 2014 году вышла его книга "Страницы из жизни разведчика", в которой он рассказал о своей послевоенной разведывательной, дипломатической, общественной деятельности. В 1959-1972 годах Петросян был разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, на американском континенте. Тогда же он начал налаживать отношения между Арменией и диаспорой.
За свои заслуги Петросян был удостоен более 100 наград – орденов "Красной звезды", "Отечественной войны I степени", медалей "За боевые заслуги", "За активное участие в защите родины", "За активные действия в разведке" и других.
 
