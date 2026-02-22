https://ria.ru/20260222/petrosyan-2076133479.html
Умер советский разведчик Петрос Петросян
Умер советский разведчик Петрос Петросян - РИА Новости, 22.02.2026
Умер советский разведчик Петрос Петросян
Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян скончался в возрасте 102 лет, сообщила РИА Новости заместитель председателя Объединения РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:35:00+03:00
2026-02-22T21:35:00+03:00
2026-02-22T21:35:00+03:00
армения
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100698/87/1006988753_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_d2dc1705dc75ef5b517da3ce2e944190.jpg
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100698/87/1006988753_0:0:2160:1620_1920x0_80_0_0_de61ec7fbc6aba1692e361834e6ac0df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире
Умер советский разведчик Петрос Петросян
Умер советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Петросян
ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян скончался в возрасте 102 лет, сообщила РИА Новости заместитель председателя Объединения ветеранов Армении, главный редактор журнала "Ветеран" Елена Шуваева.
"Петрос Арташесович скончался вчера вечером. В декабре ему исполнилось 102 года", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, Петросян до 100 лет возглавлял Комитет ветеранов Великой Отечественной войны при Объединении ветеранов Армении
, а последние два года был почетным председателем комитета.
Петрос Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. По окончании школы, в 1941 году он добровольцем вступил в ряды Красной армии и с 1942 года воевал на фронтах войны.
Командуя артиллерийской батареей, Петросян участвовал в освобождении Украины
, Молдавии
, Венгрии
, Румынии
, Болгарии
, Чехословакии
. В боях был трижды ранен, но по выздоровлении вновь возвращался в строй, дойдя до Берлина
.
В 2014 году вышла его книга "Страницы из жизни разведчика", в которой он рассказал о своей послевоенной разведывательной, дипломатической, общественной деятельности. В 1959-1972 годах Петросян был разведчиком на Ближнем Востоке
, в Европе
, в Африке
, на американском континенте. Тогда же он начал налаживать отношения между Арменией и диаспорой.
За свои заслуги Петросян был удостоен более 100 наград – орденов "Красной звезды
", "Отечественной войны I степени", медалей "За боевые заслуги", "За активное участие в защите родины", "За активные действия в разведке" и других.