Аделия Петросян на Олимпиаде-2026: показательное выступление фигуристки
Фигурное катание
Фигурное катание
 
10:20 22.02.2026 (обновлено: 11:28 22.02.2026)
Иностранцы влюбились в Петросян: что фигуристка устроила на Олимпиаде
Аделия Петросян на Олимпиаде-2026: показательное выступление фигуристки
Иностранцы влюбились в Петросян: что фигуристка устроила на Олимпиаде
Аделия Петросян выступила с ярким номером в гала-концерте по итогам олимпийского турнира. РИА Новости Спорт рассказывает, как иностранцы приветствовали...
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
игорь бобрин
зимние олимпийские игры 2026
2026
Андрей Симоненко
© РИА Новости / РИА Новости
Аделия Петросян
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделия Петросян выступила с ярким номером в гала-концерте по итогам олимпийского турнира. РИА Новости Спорт рассказывает, как иностранцы приветствовали единственную представительницу России на заключительном вечере в Милане.

Так почему не позвали Гуменника?

Когда-то показательные выступления привлекали даже больше внимания, чем сами соревнования. По крайней мере, так было в Советском Союзе — билетов на заключительный гала-концерт было не достать, а фигуристы творили для него настоящие шедевры. Вспомнить хотя бы "Спящего ковбоя" Игоря Бобрина и параллельное катание двух, а то и трех спортивных пар Станислава Жука под "Где-то на белом свете…".
Петросян жаждет реванша на новой Олимпиаде: как ей вернуть былую мощь?
20 февраля, 18:05
Потом популярность гала почти сошла на нет — слишком многие фигуристы стали ставить номера "на коленке", иногда за час-полтора до начала, а то и вообще повторять часть соревновательной программы. В России показательные в классическом варианте вообще проводят только на чемпионате страны и на Мемориале Панина в Петербурге - чтут традиции. Впрочем, огромное количество шоу этот дефицит компенсирует.
Ну а на международном уровне на показательные снова ходят — Международный союз конькобежцев предпринял определенные шаги для того, чтобы не позволять спортсменам халтурить. Музыка должна быть оригинальной, костюмы — новые, а для зрителей это приятный способ увидеть любимцев еще раз. Уже без переживаний за их прокат.
Для нас же на этих Олимпийских играх и перед показательными без переживаний не обошлось. После мужского турнира кто-то запустил "утку" о том, что Петра Гуменника пригласят на заключительный гала-вечер — хотя официальных подтверждений этому не было. И после того, как стало известно, что занявший шестое место россиянин не вошел в число участников, многие наши соотечественники испытали разочарование и даже гнев. Хотя формально придраться не к чему — по регламенту обязательно участие только призеров, а остальных организаторы приглашают на свое усмотрение.
Русского фигуриста не позвали на гала-вечер Игр. Кто запретил Гуменника?
18 февраля, 20:55
То, что в решении хозяев не было политики, подтвердило приглашение Петросян, также ставшей шестой. Аделия даже хотела привлечь в свой номер Гуменника — ведь в гала случаи неожиданных коллабораций нередки. Но обойти правила не вышло — и ей все-таки пришлось готовить одиночный номер.

Итальянка обнимала, эстонка помогала

Тем не менее без общения Петросян не осталась. Как рассказала Аделия Okko, на репетиции ей удалось поговорить со многими фигуристами — прежде всего с русскоязычными, но и с "дальнезарубежными" тоже. "Я понимаю по-английски все, — призналась Петросян. — Сказать могу не сразу, если минуту подумаю". Но не беда — в качестве переводчика, когда было надо, выступала русская эстонка Нина Петрыкина. Ну а знаменитую итальянку Каролину Костнер Петросян поняла и без слов: бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи подъехала к ней, чтобы обнять и поддержать.
Именно Костнер была доверена честь открыть показательные выступления — и стать центром заключительного номера. Впрочем, это было ожидаемо — Каролина одна из главных звезд итальянского фигурного катания в истории и единственная из легенд прошлого, которая сохраняет великолепную форму. Аделия вышла на лед ближе к концу первого отделения. Она выбрала показательный номер под песни Шакиры — This Time For Africa и Hips Don’t Lie. Его фигуристке поставил тренерский штаб Этери Тутберидзе к прошлогоднему весеннему гала-туру. После этого Петросян исполнила эту программу на гала-концерте, завершавшем чемпионат России в Санкт-Петербурге, — в новом, золотом платье.
© РИА Новости / РИА Новости
Аделия Петросян
Аделия Петросян
К сожалению, счастливой приметой наряд не стал, но фигуристка в нем все равно смотрелась великолепно. Было видно, что разочарование после неудачного проката в произвольной программе ее почти отпустило — Аделия зажигательно танцевала, подпевала Шакире, заводила публику и особо не парилась с прыжками, исполнив два раза флип — тройной и двойной. А после заключительного вращения забавно упала, закончив программу сидя на льду под свой же смех.
Многие ждали, что Петросян "возьмет реванш" у четверного тулупа, с которого она упала в произвольном прокате, после чего и лишилась шансов на медаль. Но нет — Аделия его не стала исполнять ни в показательном номере, ни в финале. Наверное, и правильно — доказывать российского фигуристке ничего не нужно, неудачу надо отправить в свободное плавание по реке прошлого и смотреть только вперед.
Ярких номеров в олимпийских показательных было много. Выступающие под флагом Испании англичанка Оливия Смарт и немец Тим Дик сыграли в футбол перед итальянской публикой — это было более чем символично. Впервые в истории олимпийских показательных отдельные программы исполнили сборные — медалисты командного турнира. Двукратная чемпионка Европы Петрыкина отожгла в номере под знаменитую тему мюзикла "Чикаго", по ходу которого отравила корейца Чха Чжун Хвана, задушила Тима Дика и пристрелила "бога квадов" Илью Малинина.
© РИА Новости / РИА Новости
Илья Малинин
Илья Малинин
Сам американец тоже не геройствовал в этот вечер. До четверного акселя дело не дошло, хотя фирменные элементы он демонстрировал. Несколько раз исполнил сальто и единственный среди всех участников показательных прыгнул тулуп в четыре оборота. Впрочем, в некоторых номерах такие прыжки фигуристы не могли исполнить при всем желании. Например, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров в костюме героя "Кунг-фу панды". Зато встретил его у льда не кто иной, как выдающийся актер и мастер восточных единоборств Джеки Чан.
© РИА Новости / РИА Новости
Джеки Чан
Джеки Чан
It’s your talent, It’s your vibe ("Это ваш талант, это ваш вайб") — такими строчками, высвеченными на льду, проводили фигуристов устроители показательных выступлений Олимпиады. Турнира, который напомнил всему миру о том, что российские спортсмены являются неотъемлемой частью фигурнокатательной семьи, которую так называет сам Международный союз конькобежцев — Family. К сожалению, после этих Игр чиновники снова выставят нас за дверь: в нынешнем сезоне россияне на международных турнирах больше не выступят. Хочется надеяться, что к следующему одумаются.
Петросян вынесла бы американок на Играх: что реально произошло в Милане?
21 февраля, 11:30
 
Фигурное катание
Спорт
Пётр Гуменник
Аделия Петросян
Игорь Бобрин
Зимние Олимпийские игры 2026
 
