В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной - РИА Новости, 22.02.2026
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:41:00+03:00
2026-02-22T19:41:00+03:00
2026-02-22T19:44:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
санкт-петербург
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
