Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 22.02.2026 (обновлено: 19:44 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/peterburg-2076121468.html
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной - РИА Новости, 22.02.2026
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:41:00+03:00
2026-02-22T19:44:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076121678_0:217:1281:937_1920x0_80_0_0_a80f9131e9cab9b9541e2ead28e76c04.jpg
https://ria.ru/20260222/moskva-2076105711.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076121678_0:26:1281:986_1920x0_80_0_0_d9c57f4829d9eb48d95eee5220236c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной

Прокуратура проверяет частичное затопление судна на набережной в Петербурге

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте частичного затопления судна в Санкт-Петербурге
На месте частичного затопления судна в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте частичного затопления судна в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.
"Обстоятельства подтопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Проверка будет проводиться в части исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Пожар на улице Образцова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы
Вчера, 17:51
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала