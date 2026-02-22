В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной

"Обстоятельства подтопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Проверка будет проводиться в части исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.