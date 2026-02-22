Переговоры США с Ираном пройдут в Женеве в четверг, сообщил глава МИД Омана

https://ria.ru/20260222/peregovory-2076129505.html
Переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. РИА Новости, 22.02.2026
