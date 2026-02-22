Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США с Ираном пройдут в Женеве в четверг, сообщил глава МИД Омана - РИА Новости, 22.02.2026
20:52 22.02.2026
Переговоры США с Ираном пройдут в Женеве в четверг, сообщил глава МИД Омана
Переговоры США с Ираном пройдут в Женеве в четверг, сообщил глава МИД Омана - РИА Новости, 22.02.2026
Переговоры США с Ираном пройдут в Женеве в четверг, сообщил глава МИД Омана
Переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
сша
иран
женева (город)
бадр аль-бусаиди
аббас аракчи
в мире, сша, иран, женева (город), бадр аль-бусаиди, аббас аракчи
В мире, США, Иран, Женева (город), Бадр Аль-Бусаиди, Аббас Аракчи
Переговоры США с Ираном пройдут в Женеве в четверг, сообщил глава МИД Омана

Аль-Бусаиди: переговоры США с Ираном пройдут в Женеве 26 февраля

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
КАИР, 22 фев - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Женеве 26 февраля может состояться новый раунд переговоров с представителями США.
"Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном назначены на четверг в Женеве", - написал аль-Бусаиди в соцсети X.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
