На Западе сделали заявление о мире после переговоров в Женеве
10:42 22.02.2026
На Западе сделали заявление о мире после переговоров в Женеве
Стремление европейской элиты добиться поражения России в конфликте с Украиной подрывает процесс мирного урегулирования, пишет Antidiplomatico. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
украина
россия
владимир мединский
мирный план сша по украине
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
L’Antidiplomatico: позиция ЕС в отношении РФ усложняет путь к миру на Украине

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Стремление европейской элиты добиться поражения России в конфликте с Украиной подрывает процесс мирного урегулирования, пишет Antidiplomatico.
"Недавние трехсторонние консультации в Женеве <…> вывели на первый план все более очевидную линию разлома на западном фронте. <...> Для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует иметь негативные политические последствия, обнажив социальные и энергетические издержки последних лет. В этом контексте стремление США к прекращению огня выглядит все более изолированным. Война на Украине перестала быть просто региональным конфликтом и стала инструментом регулирования внутреннего баланса на Западе. И именно эта функция, а не динамика на местах, делает путь к миру таким хрупким и неопределенным", — говорится в материале.
Издание отмечает, что несмотря на попытки России, США и Украины прийти к мирному соглашению, Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
