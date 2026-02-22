Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026
15:12 22.02.2026
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"
Советский офицер Александр Печерский, который организовал и возглавил восстание в лагере смерти "Собибор" сдержано рассказывал о тех событиях, а иногда плакал,... РИА Новости, 22.02.2026
александр печерский, собибор, общество
Александр Печерский, Собибор, Общество
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"

Внучка рассказала, что Печерский сдержано говорил о "Собиборе", иногда плакал

Александр Аронович Печерский — руководитель восстания пленных в концлагере Собибор
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Советский офицер Александр Печерский, который организовал и возглавил восстание в лагере смерти "Собибор" сдержано рассказывал о тех событиях, а иногда плакал, поделилась с РИА Новости его внучка Наталья Ладыченко.
"Дедушка в плане рассказов был сдержанным. Когда к нему приезжали журналисты, он беседовал с ними и все рассказывал. А так, чтобы собрать нас в кругу семьи и начинать рассказывать, – никогда этого не делал. Он очень трепетно относился к этим воспоминаниям, у него они всегда вызывали волнение… У нас дома на Социалистической раз в пять лет собирались бывшие узники. Ему старались не давать слово, потому что он сразу же начинал плакать", - сказала Ладыченко.
Она добавила, что о дедушке остались только теплые воспоминания, так все детство прошло с ним. "Когда родилась, меня принесли в квартиру к дедушке. До 14 лет мы жили вместе. Потом родители получили квартиру, и мы переехали", - поделилась Ладыченко.
"Я у него была единственной внучкой. Я жила не с героем, а с дедушкой. Я даже не могу вспомнить момент, когда я узнала его историю. Я в этом росла. Еще при его жизни часто приходили журналисты, московские писатели, сотрудники местного краеведческого музея, вышла книга "Возвращение нежелательно". Все это было на моих глазах", - отметила внучка.
"Помню, как он сделал точный макет лагеря. Он помнил все наизусть. К сожалению, он пропал, когда началась перестройка. Колючую проволоку он делал из скрепок – распрямлял их и скручивал. Вырезал из фанеры сторожевые вышки, делал фигурки солдат и даже деревья из фанеры", - заключила она.
Александр Печерский, Собибор
 
 
