https://ria.ru/20260222/pecherskiy-2076087874.html
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе" - РИА Новости, 22.02.2026
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"
Советский офицер Александр Печерский, который организовал и возглавил восстание в лагере смерти "Собибор" сдержано рассказывал о тех событиях, а иногда плакал,... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:12:00+03:00
2026-02-22T15:12:00+03:00
2026-02-22T15:12:00+03:00
александр печерский
собибор
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564395397_0:781:2048:1933_1920x0_80_0_0_f28e54d672f2012c5538812f8ac8d14c.jpg
https://ria.ru/20260220/minobrnauki-2075873452.html
https://ria.ru/20260220/avtor-2075650022.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564395397_0:589:2048:2125_1920x0_80_0_0_94312c31cac71b7072e8fbb65732c200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр печерский, собибор, общество
Александр Печерский, Собибор, Общество
Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"
Внучка рассказала, что Печерский сдержано говорил о "Собиборе", иногда плакал
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Советский офицер Александр Печерский, который организовал и возглавил восстание в лагере смерти "Собибор" сдержано рассказывал о тех событиях, а иногда плакал, поделилась с РИА Новости его внучка Наталья Ладыченко.
"Дедушка в плане рассказов был сдержанным. Когда к нему приезжали журналисты, он беседовал с ними и все рассказывал. А так, чтобы собрать нас в кругу семьи и начинать рассказывать, – никогда этого не делал. Он очень трепетно относился к этим воспоминаниям, у него они всегда вызывали волнение… У нас дома на Социалистической раз в пять лет собирались бывшие узники. Ему старались не давать слово, потому что он сразу же начинал плакать", - сказала Ладыченко.
Она добавила, что о дедушке остались только теплые воспоминания, так все детство прошло с ним. "Когда родилась, меня принесли в квартиру к дедушке. До 14 лет мы жили вместе. Потом родители получили квартиру, и мы переехали", - поделилась Ладыченко.
"Я у него была единственной внучкой. Я жила не с героем, а с дедушкой. Я даже не могу вспомнить момент, когда я узнала его историю. Я в этом росла. Еще при его жизни часто приходили журналисты, московские писатели, сотрудники местного краеведческого музея, вышла книга "Возвращение нежелательно". Все это было на моих глазах", - отметила внучка.
"Помню, как он сделал точный макет лагеря. Он помнил все наизусть. К сожалению, он пропал, когда началась перестройка. Колючую проволоку он делал из скрепок – распрямлял их и скручивал. Вырезал из фанеры сторожевые вышки, делал фигурки солдат и даже деревья из фанеры", - заключила она.