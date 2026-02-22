Внучка Печерского рассказала, как он говорил о "Собиборе"

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Советский офицер Александр Печерский, который организовал и возглавил восстание в лагере смерти "Собибор" сдержано рассказывал о тех событиях, а иногда плакал, поделилась с РИА Новости его внучка Наталья Ладыченко.

"Дедушка в плане рассказов был сдержанным. Когда к нему приезжали журналисты, он беседовал с ними и все рассказывал. А так, чтобы собрать нас в кругу семьи и начинать рассказывать, – никогда этого не делал. Он очень трепетно относился к этим воспоминаниям, у него они всегда вызывали волнение… У нас дома на Социалистической раз в пять лет собирались бывшие узники. Ему старались не давать слово, потому что он сразу же начинал плакать", - сказала Ладыченко.

Она добавила, что о дедушке остались только теплые воспоминания, так все детство прошло с ним. "Когда родилась, меня принесли в квартиру к дедушке. До 14 лет мы жили вместе. Потом родители получили квартиру, и мы переехали", - поделилась Ладыченко.

"Я у него была единственной внучкой. Я жила не с героем, а с дедушкой. Я даже не могу вспомнить момент, когда я узнала его историю. Я в этом росла. Еще при его жизни часто приходили журналисты, московские писатели, сотрудники местного краеведческого музея, вышла книга "Возвращение нежелательно". Все это было на моих глазах", - отметила внучка.