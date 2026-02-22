https://ria.ru/20260222/patriarkh-2076115606.html
Патриарх Кирилл рассказал, что помогает изменить духовную жизнь к лучшему
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Молитва и воздержание во время Великого поста помогают изменить духовную жизнь к лучшему, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Молитва и воздержание... это и есть те силы и средства, которыми мы в течение Великого поста должны вооружиться и использовать их для того, чтобы наша духовная жизнь, мы сами изменились к лучшему. И да помогает нам Господь именно так провести Великий пост: в молитве, воздержании, самоконтроле, в борьбе со своими слабостями и духовными недугами", - сказал предстоятель в проповеди после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
Патриарх подчеркнул, что молитва - единственный способ связи человека с Богом.
"Молитва не должна быть просто произнесением каких-то слов: мы должны концентрировать свое внимание, мы в каком-то смысле должны немножко себя поднапрячь, мы должны представить себя пред лицом Божиим... Вот такое отношение к молитве, оно очень, конечно, мобилизует человека, хотя нередко может и утомлять", - отметил предстоятель.
Патриарх добавил, что воздержание от определенных видов пищи во время поста также помогает человеку изменить себя.
"Мы ради Бога ограничиваем себя в том виде пищи, к которому привыкли, которому радуемся, которым наслаждаемся и делаем это не просто так, ради спортивного интереса, как некоторые говорят, а вкладывая в это религиозный смысл: это маленькая моя жертва Господу", - объяснил предстоятель.
Великий пост в этом году начнется у православных 23 февраля и продлится до 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.