Патриарх Кирилл рассказал, что помогает изменить духовную жизнь к лучшему - РИА Новости, 22.02.2026
Религия
 
19:09 22.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, что помогает изменить духовную жизнь к лучшему
Молитва и воздержание во время Великого поста помогают изменить духовную жизнь к лучшему, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 22.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, что помогает изменить духовную жизнь к лучшему

Патриарх Кирилл: воздержание во время поста помогут улучшить духовную жизнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Молитва и воздержание во время Великого поста помогают изменить духовную жизнь к лучшему, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Молитва и воздержание... это и есть те силы и средства, которыми мы в течение Великого поста должны вооружиться и использовать их для того, чтобы наша духовная жизнь, мы сами изменились к лучшему. И да помогает нам Господь именно так провести Великий пост: в молитве, воздержании, самоконтроле, в борьбе со своими слабостями и духовными недугами", - сказал предстоятель в проповеди после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот
Вчера, 16:36
Патриарх подчеркнул, что молитва - единственный способ связи человека с Богом.
"Молитва не должна быть просто произнесением каких-то слов: мы должны концентрировать свое внимание, мы в каком-то смысле должны немножко себя поднапрячь, мы должны представить себя пред лицом Божиим... Вот такое отношение к молитве, оно очень, конечно, мобилизует человека, хотя нередко может и утомлять", - отметил предстоятель.
Патриарх добавил, что воздержание от определенных видов пищи во время поста также помогает человеку изменить себя.
"Мы ради Бога ограничиваем себя в том виде пищи, к которому привыкли, которому радуемся, которым наслаждаемся и делаем это не просто так, ради спортивного интереса, как некоторые говорят, а вкладывая в это религиозный смысл: это маленькая моя жертва Господу", - объяснил предстоятель.
Великий пост в этом году начнется у православных 23 февраля и продлится до 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Праздничное богослужение - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Священник рассказал, можно ли просить прощения в мессенджерах
Вчера, 08:24
 
Религия
 
 
