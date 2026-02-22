В России назвали самый выгодный способ отопления загородных домов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самый выгодный способ отопления загородного дома в России разнится в зависимости от региона, например, в Татарстане дешевле всего выйдет нагреть дом площадью 100 квадратных метров газом - 4 тысячи рублей в месяц, а в Иркутской области - тепловыми насосами (1,8 тысячи рублей), рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.

Цена зависит от того, к какой инфраструктуре уже подключен дом. Если предположить, что дом подключен как к газовым, так и к электрическим сетям, более дешевым, как правило, является отопление при помощи газа, но это зависит от региона. При этом почти во всех регионах намного более эффективно отапливать дом тепловыми насосами, чем электроотоплением.