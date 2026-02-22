Рейтинг@Mail.ru
В России назвали самый выгодный способ отопления загородных домов
14:47 22.02.2026 (обновлено: 14:52 22.02.2026)
В России назвали самый выгодный способ отопления загородных домов
В России назвали самый выгодный способ отопления загородных домов
иркутская область, россия, республика татарстан (татарстан), общество
Иркутская область, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самый выгодный способ отопления загородного дома в России разнится в зависимости от региона, например, в Татарстане дешевле всего выйдет нагреть дом площадью 100 квадратных метров газом - 4 тысячи рублей в месяц, а в Иркутской области - тепловыми насосами (1,8 тысячи рублей), рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
"Для сравнения, в первом полугодии 2026 года в Республике Татарстан отопление дома площадью 100 квадратных метров газом обойдется в среднем в 4 тысячи рублей в месяц, а электроотопление будет стоить 10-12 тысяч рублей даже с учетом льготного тарифа для потребителей электричества с электроотоплением", - сказал эксперт.
Однако в Иркутской области, где тариф на электроэнергию ниже, а на газ, наоборот, выше, картина обратная: газовое отопление такого дома там обойдется в 16 тысяч рублей в месяц, а электрическое – в 4,5 тысячи рублей в месяц. "Чтобы обогревать в течение месяца дом площадью 100 квадратных метров тепловыми насосами в Татарстане нужно потратить 4,6 тысячи рублей – почти столько же, сколько при отоплении газом, – а в Иркутской области – всего 1,8 тысячи рублей", - также подсчитал Чаусов.
Цена зависит от того, к какой инфраструктуре уже подключен дом. Если предположить, что дом подключен как к газовым, так и к электрическим сетям, более дешевым, как правило, является отопление при помощи газа, но это зависит от региона. При этом почти во всех регионах намного более эффективно отапливать дом тепловыми насосами, чем электроотоплением.
Иркутская область Россия Республика Татарстан (Татарстан) Общество
 
 
Заголовок открываемого материала