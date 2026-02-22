Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Челси" подвергся расистским оскорблениям после удаления
Футбол
 
02:07 22.02.2026
Футболист "Челси" подвергся расистским оскорблениям после удаления
Футболист "Челси" подвергся расистским оскорблениям после удаления
Французский защитник лондонского "Челси" Уэсли Фофана сообщил в сториз Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
футбол
спорт
россия
англия
лондон
уэсли фофана
челси
бернли
россия
англия
лондон
спорт, россия, англия, лондон, уэсли фофана, челси, бернли
Футбол, Спорт, Россия, Англия, Лондон, Уэсли Фофана, Челси, Бернли
Футболист "Челси" подвергся расистским оскорблениям после удаления

Футболист "Челси" Фофана подвергся расистским оскорблениям после удаления

© Фото : Пресс-служба УЕФАФутболист ФК "Челси" Уэсли Фофана
Футболист ФК Челси Уэсли Фофана - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Футболист ФК "Челси" Уэсли Фофана. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Французский защитник лондонского "Челси" Уэсли Фофана сообщил в сториз Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что подвергся расистским оскорблениям после матча 27-го тура чемпионата Англии по футболу против "Бернли".
Встреча в Лондоне прошла в субботу и завершилась со счетом 1:1. На 72-й минуте главный арбитр Льюис Смит за вторую желтую карточку удалил с поля защитника столичного клуба. На третьей добавленной к основному времени минуте игрок "Бернли" Зиан Флемминг сравнял счет.
После игры Фофана опубликовал несколько скриншотов с оскорбительными сообщениями от болельщиков, сопровождавшимися эмодзи обезьяны. Футболист отметил, что даже в 2026 году люди продолжают подвергаться унижениям на почве расовой принадлежности, а также раскритиковал футбольные организации, которые, по его словам, ограничиваются масштабными кампаниями против расизма, но не добиваются реальных изменений.
Позднее "Челси" опубликовал на официальном сайте заявление, в котором выразил возмущение действиями болельщиков, оскорблявших французского футболиста.
"Футбольный клуб "Челси" возмущен и оскорблен отвратительными расистскими оскорблениями в адрес Уэсли Фофана в интернете. Целенаправленные расистские оскорбления в адрес Уэса после сегодняшнего матча против "Бернли" отвратительны и недопустимы. Такое поведение совершенно неприемлемо и противоречит ценностям игры и всему, за что мы выступаем как клуб. Мы безоговорочно поддерживаем Уэса. Он пользуется нашей полной поддержкой, как и все наши игроки, которые часто вынуждены терпеть эту ненависть просто за то, что делают свою работу. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами и платформами, чтобы установить виновных и принять самые решительные меры", - говорится в заявлении.
Фофана 25 лет. В текущем сезоне француз провел 26 матчей в составе "Челси".
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
