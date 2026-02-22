Рейтинг@Mail.ru
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 22.02.2026 (обновлено: 15:43 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/orban-2076089921.html
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева - РИА Новости, 22.02.2026
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт будет применять ответные меры против Украины из-за блокады поставок по трубопроводу "Дружба", об РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:31:00+03:00
2026-02-22T15:43:00+03:00
венгрия
украина
в мире
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb00c2fc175b79ef9534525e12d4d1e3.jpg
https://ria.ru/20260222/orban-2076050426.html
https://ria.ru/20260221/orban-2076016080.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, в мире, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Венгрия, Украина, В мире, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева

Орбан: Венгрия введет контрмеры против Киева из-за блокады поставок по "Дружбе"

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт будет применять ответные меры против Украины из-за блокады поставок по трубопроводу "Дружба", об этом он написал в соцсети X.
"Мы не будем сидеть сложа руки, пока остановлен нефтепровод "Дружба". Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию, а также будем принимать необходимые контрмеры до возобновления работы нефтепровода", — отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Орбан раскрыл новый план Украины
Вчера, 08:37
Орбан добавил, что в число ответных мер войдут отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии на Украину, блокада каких-либо военных кредитов Украине, а также отказ от поддержки антироссийских санкций. Как подчеркнул премьер, Будапешт выступит против 20-го пакета санкций против Москвы.
Поставки по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения трубопровода.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
21 февраля, 20:27
 
ВенгрияУкраинаВ миреБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала