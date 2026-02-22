"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт будет применять ответные меры против Украины из-за блокады поставок по трубопроводу "Дружба", об этом он написал в соцсети X.
"Мы не будем сидеть сложа руки, пока остановлен нефтепровод "Дружба". Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию, а также будем принимать необходимые контрмеры до возобновления работы нефтепровода", — отметил он.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
