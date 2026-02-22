https://ria.ru/20260222/opasnost-2076034443.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
ивановская область
ивановская область
ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
