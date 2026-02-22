Читать в

Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева выступит в воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Непряева примет участие в масс‑старте на 50 км классическим стилем, соревнования начнутся в 12:00 мск.