Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований
Российская лыжница Дарья Непряева выступит в воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
лыжные гонки
спорт
италия
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
италия
Новости
ru-RU
