Рейтинг@Mail.ru
Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
00:03 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076029924.html
Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований
Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований
Российская лыжница Дарья Непряева выступит в воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T00:03:00+03:00
2026-02-22T00:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073401440_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_9143a9b7cfcbfdef1d9757e480aac9bf.jpg
https://ria.ru/20260221/khafpayp-2076020187.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073401440_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_c68c419a65a83fc2971e8e5f17885a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Непряева выступит на Олимпиаде в заключительный день соревнований

Непряева примет участие в масс-старте в заключительный день Олимпиады

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева выступит в воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Непряева примет участие в масс‑старте на 50 км классическим стилем, соревнования начнутся в 12:00 мск.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. 13 российских спортсменов стали участниками соревнований в семи видах спорта.
Александра Глазкова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Финал женских соревнований в хафпайпе перенесли на последний день Олимпиады
21 февраля, 21:28
 
Лыжные гонкиСпортИталияДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала