08:00 22.02.2026 (обновлено: 08:02 22.02.2026)
Новые плацдармы. Что происходит на ключевых направлениях СВО
Новые плацдармы. Что происходит на ключевых направлениях СВО
Андрей Коц
Андрей Коц
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. За минувшую неделю российская армия значительно укрепила позиции. На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.

Запорожский фронт

По данным Минобороны, с прошлой субботы, 14 февраля, на разных направлениях российские войска освободили восемь населенных пунктов. Большинство новостей — с Запорожского направления. Подразделения группировки "Восток" продвинулись западнее Гуляйполя, заняв соседние Цветковое и Криничное.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Восток" ВС России на одной из улиц в освобожденном Гуляйполе
Военнослужащие группировки войск "Восток" ВС России на одной из улиц в освобожденном Гуляйполе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие группировки войск "Восток" ВС России на одной из улиц в освобожденном Гуляйполе
Таким образом, фронт на этом участке выровнялся по линии Цветковое — Криничное — Староукраинка — Зализничное. Рядом — крупное село Верхняя Терса, один из главных опорных пунктов ВСУ в Гуляйпольском районе. Находится на перекрестке и крайне важно для логистики противника, обороняющегося в районе Орехова.
Именно оттуда летом 2023 года ВСУ начали контрнаступление, которое быстро обернулось провалом. И освобождение этого города откроет прямой путь на Запорожье.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные
К областному центру пробиваются и с юга. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" расширяют плацдарм на восточном берегу Каховского водохранилища и за неделю заняли три населенных пункта — Запасное, Магдалиновку и Приморское. В результате зона контроля российской армии к западу от Орехова и к югу от Запорожья теперь выглядит как прямоугольник с углами в Приморском, Запасном, Малых Щербаках и Каменке. Общая площадь — около 170 квадратных километров.
Отсюда есть два пути. На восток, к трассе Т0803, соединяющей Орехов и Запорожье. По ней сейчас снабжается ореховский гарнизон ВСУ.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации
И на Запорожье — от уже освобожденных Приморского и Речного. Из этих населенных пунктов можно держать под огневым контролем южные районы областного центра с населением 700 тысяч.

Плацдармы на севере

Есть успехи и у группировки войск "Север". В Сумской области заняли село Покровка на границе с Краснояружским районом Белгородской области в трех километрах к западу от российской Колотиловки.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
20 февраля, 15:38
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
20 февраля, 15:38
Отсюда можно двигаться как на север — к населенному пункту Степок, так и на юг — на Новодмитровку. В первом случае удастся перерезать трассу 14К-40, идущую к границе от крупного села Михайловское. Во втором — выйти к Краснополью на важной транспортной развязке.
Еще освободили Харьковку — на границе с Рыльским районом Курской области. С января "Север" взял под контроль на этом участке приграничья уже четвертое село (предыдущие — Комаровка, Белая Береза и Сидоровка). Сформировалась буферная зона протяженностью около 13 километров. За счет ближайших сел Кучеровка, Вишенки, Ястребщина и Уланово плацдарм может углубиться.

Главный укреп

Кроме того, отличилась группировка "Юг", чьи подразделения освободили Миньковку. Это село в Артемовском районе ДНР на трассе М-03, соединяющей Артемовск (Бахмут) со Славянском — до него 18 километров. Следующие цели — Голубовка, Приволье, Тихоновка, Малиновка, Федоровка 2-я.
ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи военных в зоне войск "Запада"
20 февраля, 14:05
ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи военных в зоне войск "Запада"
20 февраля, 14:05
А затем — Краматорск и Дружковка. Укрепрайон Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск еще в 2014 году стал главной линией обороны ВСУ в Донбассе. На него Киев не жалел средств. Однако ахиллесова пята у сети фортификаций все же есть: она ориентирована на отражение наступления с востока и юга.
А подразделения "Центра" приближаются к Дружковке с запада. Ранее бойцы группировки освободили село Торецкое — в километре к западу от тоже уже взятой под наш контроль Софиевки. До Дружковки отсюда — порядка 15 километров по прямой.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
Группировка "Запад" держит оборону под Купянском. Тут противник активно контратакует. Киев перебрасывает сюда подкрепления из Чугуева и Великого Бурлука. Судя по всему, украинское руководство поставило военным задачу любой ценой отбить город. Однако у них ничего не получается.
В целом же, как сообщил на днях начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской, с начала года под российский контроль перешло еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта. Стратегическая инициатива по-прежнему у армии России.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей РудскойДружковкаЗапорожьеКраматорскВооруженные силы Украины
 
 
