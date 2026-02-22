Новые плацдармы. Что происходит на ключевых направлениях СВО

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. За минувшую неделю российская армия значительно укрепила позиции. На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.

Запорожский фронт

По данным Минобороны, с прошлой субботы, 14 февраля, на разных направлениях российские войска освободили восемь населенных пунктов. Большинство новостей — с Запорожского направления. Подразделения группировки "Восток" продвинулись западнее Гуляйполя, заняв соседние Цветковое и Криничное.

Таким образом, фронт на этом участке выровнялся по линии Цветковое — Криничное — Староукраинка — Зализничное. Рядом — крупное село Верхняя Терса, один из главных опорных пунктов ВСУ в Гуляйпольском районе. Находится на перекрестке и крайне важно для логистики противника, обороняющегося в районе Орехова.

Именно оттуда летом 2023 года ВСУ начали контрнаступление, которое быстро обернулось провалом. И освобождение этого города откроет прямой путь на Запорожье.

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные © AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные

К областному центру пробиваются и с юга. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" расширяют плацдарм на восточном берегу Каховского водохранилища и за неделю заняли три населенных пункта — Запасное, Магдалиновку и Приморское. В результате зона контроля российской армии к западу от Орехова и к югу от Запорожья теперь выглядит как прямоугольник с углами в Приморском, Запасном, Малых Щербаках и Каменке. Общая площадь — около 170 квадратных километров.

Отсюда есть два пути. На восток, к трассе Т0803, соединяющей Орехов и Запорожье. По ней сейчас снабжается ореховский гарнизон ВСУ.

И на Запорожье — от уже освобожденных Приморского и Речного. Из этих населенных пунктов можно держать под огневым контролем южные районы областного центра с населением 700 тысяч.

Плацдармы на севере

Есть успехи и у группировки войск "Север". В Сумской области заняли село Покровка на границе с Краснояружским районом Белгородской области в трех километрах к западу от российской Колотиловки.

Отсюда можно двигаться как на север — к населенному пункту Степок, так и на юг — на Новодмитровку. В первом случае удастся перерезать трассу 14К-40, идущую к границе от крупного села Михайловское. Во втором — выйти к Краснополью на важной транспортной развязке.

Еще освободили Харьковку — на границе с Рыльским районом Курской области. С января "Север" взял под контроль на этом участке приграничья уже четвертое село (предыдущие — Комаровка, Белая Береза и Сидоровка). Сформировалась буферная зона протяженностью около 13 километров. За счет ближайших сел Кучеровка, Вишенки, Ястребщина и Уланово плацдарм может углубиться.

Главный укреп

Кроме того, отличилась группировка "Юг", чьи подразделения освободили Миньковку. Это село в Артемовском районе ДНР на трассе М-03, соединяющей Артемовск (Бахмут) со Славянском — до него 18 километров. Следующие цели — Голубовка, Приволье, Тихоновка, Малиновка, Федоровка 2-я.

А затем — Краматорск и Дружковка. Укрепрайон Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск еще в 2014 году стал главной линией обороны ВСУ в Донбассе. На него Киев не жалел средств. Однако ахиллесова пята у сети фортификаций все же есть: она ориентирована на отражение наступления с востока и юга.

А подразделения "Центра" приближаются к Дружковке с запада. Ранее бойцы группировки освободили село Торецкое — в километре к западу от тоже уже взятой под наш контроль Софиевки. До Дружковки отсюда — порядка 15 километров по прямой.

Группировка "Запад" держит оборону под Купянском. Тут противник активно контратакует. Киев перебрасывает сюда подкрепления из Чугуева и Великого Бурлука. Судя по всему, украинское руководство поставило военным задачу любой ценой отбить город. Однако у них ничего не получается.